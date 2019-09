publié le 29/09/2019 à 13:22

Au delà du monde politique. Jacques Chirac, sa politique, sa voix, ses expressions qui lui sont si singulières et son flegme ont ravi les imitateurs et les humoristes. Toute la vie politique de l'ancien président de la République a été marquée par des parodies et des sketchs allant de Thierry Le Luron à Patrick Sébastien, en passant évidemment par Laurent Gerra et Yves Le Coq.

Dès le début des années 80, le petit écran s'empare du personnage Chirac. Les mots, les tics de langage... rien n'est oublié. Il deviendra même, avec Raymond Barre, l'un des personnages fétiches de Thierry Le Luron. En 1990, Les Guignols de l'Info vont peu à peu transformer le personnage politique... en citoyen français.

Des imitations qui auront largement contribué à le rendre sympathique aux yeux des Français. Jacques Chirac n'a pas seulement été une ressource inépuisable pour les imitateurs et humoristes. Devenu un personnage de la culture populaire, il a souvent été imité par les Français et les personnalités politiques.

Un coup de pouce pour la présidentielle de 95

La caricature aidant, l'ancien président de la République et sa marionnette deviendront ainsi la star des cours de récré. Des sketch dont on dit qu'ils ont probablement contribué à sa victoire en 1995, à l’élection présidentielle.

Jacques Chirac évoquait justement son double des Guignols devant des étudiants à Tours, en janvier 1995. "Est-ce que ça a une influence sur l'élection présidentielle ? J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit que c'était épouvantable. Mais il y a un sondage qui, à ma grande stupéfaction, fait apparaître que ça m'est plutôt favorable", expliquait-il.

Une figure de la culture populaire

En 2013, Bruno Le Maire a partagé une anecdote sur l'ancien président de la République avec les étudiants de l'ESSEC. "Bruno, vous êtes bien le directeur du cabinet du Premier ministre ? Prenez votre décision, et vous me foutez la paix", raconte-t-il en imitant la voix de Jacques Chirac (vidéo à partir de 00:47, ndlr).

> Bruno Le Maire imite Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy aux Mardis de l'ESSEC

En 2017, peu après son élection, Emmanuel Macron a fait une allusion à Jacques Chirac. En visite en Sicile à l'occasion du G7, le président de la République a dû faire face aux nombreux policiers et agents de sécurité déployés en marge de cet événement. C'est alors qu'il a déclaré : "Do you want me to take my plane ?" (vous voulez que je reprenne l'avion ? NDLR). Une référence à la visite mouvementée de Jacques Chirac à Jérusalem. "What do you want ? Me to go back to my plane and go back to France ? Is that what you want ? This is not a method, this is provocation !", avait-il dit aux forces de l'ordre. (Que voulez-vous ? Que je remonte dans mon avion pour repartir en France ? C'est ça que vous souhaitez ? Ce ne sont pas des méthodes, c'est une provocation !" NDLR).

"Do you want me to take my ¿¿ ?" : Macron imite Chirac en marge du G7 ¿https://t.co/8d5uCqRUdE pic.twitter.com/sZ6t02Bfc0 — franceinfo plus (@franceinfoplus) May 28, 2017

Sur un ton beaucoup plus léger, en 2011, le Tumblr FuckYeahJacquesChirac devient une véritable encyclopédie consacrée au personnage Chirac. Photos, archives, une de magazine... Jacques Chirac est célébré au-delà du statut d'un ancien président de la République.



En janvier 2018, une vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les passagers du train de 9h partant de Toulouse, en direction de Paris, ont eu la surprise d'entendre le contrôleur de la SNCF prendre la parole en imitant Jacques Chirac. Une séquence anecdotique qui montre néanmoins à quel point les références à l'ancien président de la République ne manquent pas.

Pendant ce temps-là dans le TGV Toulouse-Paris de 9h, le contrôleur se tape un gros délire en annonçant les gares en imitant Jacques Chirac pic.twitter.com/HSbTMC2pi0 — olivier (@lfaliaj) January 13, 2018