VIDÉO - Quand Macron imite Chirac en marge du G7

publié le 29/05/2017

Les réunions mondiales au sommet n'empêchent pas certains moments de détente. Vingt jours après son élection, alors qu'il soigne sa posture à l'international, Emmanuel Macron a rejoint le club du G7 en première ligne face à l'Américain Donald Trump. Et le nouveau chef de l'État s'est fait remarquer lors d'une séquence qui prête à sourire.



Samedi 27 mai, alors qu'il voulait profiter de la foule présente dans les rues de Taormina, dans l'est de la Sicile, le président de la République a dû faire face aux nombreux policiers et agents de sécurité déployés en marge de cet événement. Une situation qui l'a replongé quelques années en arrière. Visiblement détendu, Emmanuel Macron a alors lancé, non sans humour : "Do you want me to take my plane ?"

"Do you want me to take my ¿¿ ?" : Macron imite Chirac en marge du G7 ¿https://t.co/8d5uCqRUdE pic.twitter.com/sZ6t02Bfc0 — franceinfo plus (@franceinfoplus) 28 mai 2017

Une réplique désormais célèbre qui revient à Jacques Chirac. Lors d'une visite à Jérusalem, l'ancien président de la République s'était montré particulièrement énervé quant à l'attitude des gardes. Excédé, il avait alors déclaré dans un anglais approximatif : "What do you want ? Me to go back to my plane and go back to France ? Is that what you want ? This is not a method, this is provocation !"



> Jacques Chirac : incident sécurité à Jérusalem - Archive vidéo INA