"La France, chers collègues, n'est pas un pays qui se tait". Mathilde Panot s'est exprimée à la tribune de l'Assemblée nationale, mardi 4 juin. En prononçant cette phrase, la députée de la France insoumise a souhaité dénoncer la réforme du temps de parole des députés dans l'hémicycle, voulue par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.



"Peut-être parlerons-nous moins ici, votre Vème République est morte pour la démocratie, cessez de vouloir la rafistoler (...) Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple vous le bâillonnez", a lancé la députée de la France insoumise.

Cette dernière phrase a été suivie d'un geste : Mathilde Panot a relevé le foulard bleu qu'elle portait autour de son cou, pour le mettre contre sa bouche, provoquant ainsi une vive réaction dans l’hémicycle.

Au cœur de la controverse, l'article 8 cristallise les oppositions. Il prévoit de limiter à cinq minutes (contre dix en moyenne aujourd'hui), et à un seul orateur par groupe, le temps de parole lors des discussions générales sur les textes de loi. Tentative de "brider des débats parlementaires", de "nier la diversité et la complexité de la pensée", de porter atteinte à "la respiration démocratique", dénoncent des élus LR, PS, PCF et LFI.



Quelques minutes avant le vote global mardi 4 juin, l'opposition lance un dernier assaut contre une volonté de "confisquer" la parole et une délibération "illégitime". À la minute du scrutin, les élus d'opposition se lèvent et quittent l'hémicycle à la queue leu leu. Cette réforme a été adoptée par 347 voix contre 8 (des non-inscrits) et 7 abstentions. L'essentiel des suffrages a été apporté par les députés LaREM et MoDem.



Les députés LR, PS, LFI, PCF et une majorité d'UDI-Agir avaient quitté l'hémicycle, le 29 mai dernier, juste avant le scrutin. Dans l'opposition, où les espoirs reposent désormais sur une censure du Conseil constitutionnel, certains déplorent un "immense gâchis".