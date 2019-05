publié le 30/05/2019 à 18:31

Onze jeunes députés LR, dont c'est le premier mandat à l'Assemblée, ont appelé, ce jeudi 30 mai, à la création d'un "Comité du renouvellement", sous forme d'un ultimatum à Laurent Wauquiez, après la défaite historique du parti, dimanche, aux européennes.



"On n'est pas des têtes d'affiche, on n'est pas des têtes de gondoles (...) Ce qu'on veut, c'est prendre des responsabilités, construire une famille politique. C'est beaucoup plus compliqué qu'afficher sa trombine sur les plateaux de télévision", explique le député LR Aurélien Pradié. "C'est un appel ferme, on laisse jusqu'à la semaine prochaine pour qu'une réponse soit apportée. Si ce n'est pas le cas, on prendra des décisions plus définitives", poursuit-il.

Dans le texte publié sur les réseaux sociaux, les signataires, parmi lesquels Aurélien Pradié, Pierre-Henri Dumont, Fabien Di Filippo, ou Virginie Duby-Muller, expliquent : "Nous sommes incapables d'expliquer aux Français pourquoi ils devraient voter en notre faveur". Ils estiment également que "la droite elle-même est la première responsable de la déroute des élections européennes".

Dès le lendemain du désastre électoral, Laurent Wauquiez, le président du parti, pressé par certains de démissionner, avait tenté de reprendre la main en suggérant des "états-généraux" en septembre. "Il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de mal à parler aux Français. Mais depuis dimanche, il a compris la claque que lui ont adressée les Français", explique Aurélien Pradié.

Bas-Rhin - 3 morts et 1 fillette toujours portée disparue après qu'une embarcation gonflable s'est retournée aujourd'hui sur le Rhin. Plusieurs hélicoptères, des plongeurs, pompiers allemands et français sont mobilisés pour tenter de retrouver l'enfant.



Lyon - Après 3 jours d'interrogatoire, l'auteur présumé de l'attentat de Lyon reconnaît avoir fait allégeance à l'État islamique. L'explosion du colis piégé, vendredi 24 mai; avait fait 13 blessés légers.



Jihadistes - L'humanitaire et dernière otage française Sophie Pétronin est retenue entre le Sahara et le Sahel après avoir été enlevée en 2016 au Mali. Mais dans un entretien réalisé par France24, l'un des chefs d'Aqmi propose un échange avec des jihadistes emprisonnés.

