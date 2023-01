Congrès du PS : un vote qui tourne à pour ou contre une alliance avec Jean-Luc Mélenchon

Olivier Faure est arrivé en tête du premier tour du congrès du PS. Le texte d'orientation du Premier secrétaire sortant a récolté 49,15% des voix. Le texte de Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen 30,51% et le dernier texte, porté par Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin, totalise 20,34% des voix.

Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol s'affronteront au second tour du congrès du Parti socialiste jeudi prochain, le 19 janvier. Et ce n'est pas gagné pour Olivier Faure. Dans le camp du premier secrétaire du parti, on ne s'imaginait pas en être là aujourd'hui, être si bas. Sur le papier, si vous additionnez le score de ses deux rivaux, ils sont théoriquement majoritaires.

Mais au PS, le vote des militants ne suffit pas puisque les patrons des fédérations votent également. Au parti socialiste, ce score montre que l'adversité à Olivier Faure est bien présente et que le climat est délétère.

Nicolas Mayer-Rossignol favorable à la Nupes avec des conditions

Durant cette élection, une ombre a planté sur tout le vote, celle de Jean-Luc Mélenchon. En effet, elle s'est résumée à un : pour ou contre Mélenchon ? L'alliance avec Mélenchon au sein de la Nupes a permis de sauver les meubles après ce cataclysmique 1,7% lors de la dernière présidentielle. L'alliance a permis de conserver des députés, un vrai groupe parlementaire à l'Assemblée.

Pour Olivier Faure, sans cette alliance, le PS serait "mort et enterré". En face, Nicolas Mayer-Rossignol est beaucoup moins enthousiaste. Il a l'impression que le PS est devenu le laquais de la France insoumise et qu'il faut être allié mais pas toujours aligné avec Jean-Luc Mélenchon. Hélène Geoffroy voulait, elle, carrément en finir avec la Nupes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info