VIDÉO - Sébastien Thoen raconte son dîner avec le père Noël

J'ai passé la soirée avec le père Noël, mais avant, je voudrais vous parler de Michel-Édouard Leclerc, parce qu'il commence à nous gonfler le patron des supérettes là ! Il est passé sur BFMTV pour nous dire que "l'inflation, c'est horrible" et qu'il n'y peut rien. Et bah super Michel ! Alors écoute, c'est toi qui tiens la caisse ? Et bien, baisse le prix des nouilles et nous casse pas les...

Plus sérieusement, j'étais hier avec celui qui va nous offrir des cadeaux pour Noël, le papa Noël. Il m'attendait dans un troquet entre Montmartre et les grands magasins, où il fait les 3-8 comme tous les ans. On se pose au zinc, on enchaîne les verres de vin chaud, on est totalement bourré, on lâche des caisses, on parle ballon, on insulte Anne Hidalgo… On est des mecs et puis c’est ça la magie Noël !

Et là, papa Noël, qui est un ami évidemment, à un moment, il me fait de la peine. Bah oui, il marmonne dans sa barbe, déprime dans sa culotte, vomit dans sa hotte, c’est affreux, on dirait le producteur de Norman Thavaud et d’Ary Abittan en ce moment… Car en effet, autant vous le dire tout de suite, Papa Noël ne va pas très fort. Il est dégoûté parce que, lui aussi, dans son usine de jouets en Laponie, il est frappé de plein fouet par ce qui nous bouffe depuis maintenant cinq ans... Le wokisme !

Le wokisme a gagné la Laponie

Oui, le wokisme, ce mode de pensée soi-disant progressiste insufflé par tous les bobos bien-pensants : Yann Barthés, France Inter, la rédaction de Télé Poche... Bref, tous ceux qui veulent nous flinguer nos fêtes et nos traditions. Donc le père Noël m'avoue que dans son usine, et bien, c'est la guerre : les lutins verts considèrent qu'ils ne sont pas assez payés, ils ont donc tombé leur costume vert pour un gilet jaune. Classe. Les rennes du père Noël ce n'est pas mieux, ils défendent la cause végétarienne, ils veulent plus qu’on les bouffe le 31. Quant au sapin de Noël, il ne veut plus être vert. Il dit "Ouais, pourquoi je serai vert, pourquoi je ne serais pas bleu, rouge ou pourpre ? Pourquoi un sapin devrait être genré, sale réac ?"

On a donc appris deux trucs : les sapins parlent et en plus, ils parlent mal. L’ambiance est déplorable, on est vraiment en train de payer 2.000 ans de socialisme. Et puis, au-delà de ça, le père Noël sent bien qu'il n'est plus dans le coup, il n’est plus aimé. Papa Noël me confie : "Aujourd’hui, le père Noël, c'est Amazon, c’est Netflix, à la rigueur Fortnite... Ce n’est pas moi avec ma barbe et ma djellaba rouge... Je vois bien que je fais peur". Je lui dis "Arrête d’être parano père Noël, je suis sûr que même si tu te pointes devant une terrasse ou une salle de concert, il n'y aura aucun souci, les gens t’aiment."

"Pour Louis Bodin ? Je ne sais pas, un shampoing ou du charisme"

Et puis, le père Noël reste un homme, après une dizaine de digeos, il avait retrouvé la banane et là, il me dit "Bon allez, qu’est-ce que tu veux comme cadeau pour Noël mon p’tit Sebastien ?" Je lui ai répondu "Oh moi, tu sais père Noël, à part du talent, de la classe, de l’humour et des cheveux, j'ai déjà tout, laisse tomber".

Alors le père Noël me dit "Et tes copains de la matinale, ils veulent quoi ?" J'ai dit "Bah pour Yves, une chemise bleue, il en a que 5000, ça serait dommage qu'il n'ait plus rien à se mettre en 2025... Pour Louis Bodin ? Je ne sais pas, un shampoing ou du charisme, mais bon, dans les deux cas, je crois que c’est un peu trop tard... Pour Philippe Caverivière ? De la considération. Je vois bien les commentaires sur les réseaux sociaux : 'ouais Caveriviere c'est sympa, mais ça vaut pas Thoen'. Ah les internautes, quelle bande d'ordures ! À part cracher leur venin dont tout le monde se fout, ils servent à quoi ? Bah à rien. Quelle misère ces internautes, on dirait moi avec ma chronique. Et Amandine ? ma chère Amandine, elle a tous les talents, mais le père Noël pourrait lui offrir l’élégance d’Elisabeth Levy ? Le sens de la nuance de Pascal Praud ? La pertinence de Karine Ferri ? Enfin là, c'est plus Noël, c’est Halloween… Oublions."

Donc, je dis au père Noël "Oublie tout ça, fais-moi un panier garni et on se fera une bonne bouffe avec tous mes amis et néanmoins collègues. Merci papa noël !" Et puis, moi, ce que je veux vraiment, au fond, il ne faut pas que je demande au papa Noël, il faut que je demande au baba noël... Est-ce que Cyril Hanouna aura l'audace de m'inviter en 2023 ?

Bonnes fêtes à toutes et à tous mes amis ! Je vous aime... À l’année prochaine.