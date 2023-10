VIDÉO - PSG : Alice Coffin dénonce la "riposte violente" de la sécurité après une action militante

Une réaction virulente, pour une "action pacifique". Ce lundi 2 octobre, une vidéo montrant la journaliste et militante féministe Alice Coffin dans les gradins du Parc des princes, circule sur les réseaux sociaux. On y voit la conseillère écologiste du XIIème arrondissement de Paris se faire saisir par le bras par un agent de sécurité du stade, après avoir brandi une banderole en soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu foot féminin. Cette scène a été filmée dimanche, lors du match PSG-Lyon de la D1 féminine.

Aux côtés de militantes du collectif Les Dégommeuses, association sportive investie dans la défense d'un football féminin inclusif - avec des joueuses lesbiennes et trans -, Alice Coffin comptait profiter de cette rencontre pour évoquer les affaires récentes qui ont secoué le monde du football féminin : "Nous avons déployé une banderole en soutien à Jenni Hermoso et Kadidiatou Diani qui ont dénoncé des agressions sexuelles. S’en est suivie une riposte violente de la sécurité du PSG", a expliqué la Porte-parole de l'Association des journalistes LGBT (AJL), en commentaire de la vidéo postée sur X (ex-Twitter).

Sur ces images, on aperçoit la journaliste se faire violemment empoigner par un membre de la sécurité. S'en suit une virulente altercation, durant laquelle les militantes tentent de la défendre et dénoncent ces méthodes. "On a souligné que c’était un message féministe, qui dénonçait des agressions, et que répondre par d’autres agressions était très symbolique", a encore indiqué Alice Coffin, qui ajoute qu'il s'agirait d'un "dysfonctionnement", reconnu par le chef de la sécurité après l'intervention.

Le PSG, "plus cool avec des chants homophobes"

La banderole, remise à la sécurité, reprenait le slogan "SeAcabo [C'est terminé, Ndlr]", popularisé par le mouvement de soutien à la joueuse espagnole Jenni Hermoso, embrassée de force par le patron de la Fédération de football espagnole Luis Rubiales, lors du sacre de l'équipe nationale le 20 août dernier. Le message citait également Kadidiatou Diani, qui a récemment porté plainte pour agression sexuelle contre Didier Ollé-Nicolle, l'ex-entraîneur du PSG, contre lequel une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Versailles.

Pour Alice Coffin, la réaction de la sécurité pose question : "Le PSG vous êtes manifestement beaucoup plus cool avec des chants homophobes qu’avec les 'on vous croit' qu’on a scandé", a-t-elle conclu dans ses publications sur X, à la suite desquelles de nombreux messages de soutiens ont été adressés aux militantes.



La députée écologiste Sandrine Rousseau, la journaliste Audrey Pulvar, ou encore la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts (EELV), Marine Tondelier, ont fait part de leur soutien, et dénoncé l'agressivité de la scène et du traitement réservé à leur consœur.