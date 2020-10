publié le 18/10/2020 à 03:03

Les émissions télévisées sont elles aussi bousculées par le couvre-feu mis en place de 21h à 6h. Ainsi, le talk-show On est en direct de Laurent Ruquier devient dès ce samedi 17 octobre On est presque en direct. Diffusée à partir de 23h25 sur France 2, l'émission a été tournée plus tôt dans la journée, dans les conditions du direct.

Ce samedi, c'est la journaliste Alice Coffin qui était l'invitée de Laurent Ruquier pour le face-à-face de l'émission. La militante féministe et LGBT est venue présenter son livre Le génie lesbien, autour duquel s'est créée une polémique. Dans cet ouvrage, des mots crus, tranchants, à l'égard des hommes, qui contrastent avec la douceur dont fait part Alice Coffin lorsqu'elle parle des femmes.

À la suite de la publication de son livre, Alice Coffin a été comparée à Éric Zemmour, Staline ou encore aux nazis. "C'est extrêmement grave", dénonce l'élue écologiste, qui confie avoir même été tassée de génocide moral. "Pourquoi cela suscite une telle violence dans les réactions ?", s'est-elle interrogée sur le plateau d'On est presque en direct. "Cela veut dire que c'est encore très très très compliqué de s'attaquer à l'hégémonie masculine, de s'attaquer au pouvoir masculin et que le patriarcat est encore très très bien en place", a déploré la journaliste selon qui le système "fait que la domination masculine s'en sort toujours super bien".

La journaliste et militante féministe @alicecoffin viendra nous présenter son livre “Le génie Lesbien” #OEED pic.twitter.com/x0TTWeN9ip — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) October 17, 2020