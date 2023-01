Le footballeur Dani Alves placé en garde à vue pour agression sexuelle présumée

Le footballeur brésilien Dani Alves, arrière droit et milieu de terrain dans le club mexicain des Pumas UNAM et ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a été arrêté et placé en garde à vue ce vendredi 20 janvier en Espagne pour des soupçons d'agression sexuelle, a indiqué à l'AFP la police régionale catalane.

Selon un porte-parole de la police catalane. Le footballeur de 39 ans, aux 126 sélections avec le Brésil, "est venu ce matin au commissariat de Les Corts", un quartier de Barcelone, où "il avait été convoqué. Il a été placé en garde à vue et est en route" pour le Palais de justice de Barcelone, où il doit être entendu par un juge.

Une enquête avait été ouverte le 10 janvier par le tribunal de Barcelone "à la suite de la plainte présentée par une femme contre un joueur de football", sans mentionner le nom du joueur. Cette femme, qui a déposé plainte le 2 janvier, accuse le joueur de 39 ans d'attouchements, avait précisé la police régionale.

Selon la presse locale, les faits présumés se seraient produits dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre.

