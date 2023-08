ÉDITO - Baiser forcé au Mondial féminin : "Ce qu'a fait Luis Rubiales est un geste d'un autre temps"

Le sacre de Jenni Hermoso et de ses coéquipières espagnoles, sacrées championnes du monde de foot, est passé au second plan derrière la polémique déclenchée par Luis Rubiales. Le président de la Fédération espagnole de foot a déclenché un tollé international en embrassant de force la joueuse, lors de la cérémonie de remise des médailles après la finale. Monsieur Rubiales est-il au courant que le droit de cuissage est terminé depuis longtemps ? J'exagère mais il y a un peu de cela quand même, l'idée qu'il est possible d'embrasser une femme simplement pour exprimer sa joie. Même dans un moment d'euphorie où l'on se congratule, à quelle heure un patron de Fédération attrape une joueuse par la tête et l'embrasse en public ?

L'Espagne est un pays où le droit des femmes est un sujet très puissant et très politique. Pendant longtemps, l'Espagne a été un pays macho puis a beaucoup progressé. Comme dans beaucoup de pays latins, il y a des réflexes très ancrés et c'est la raison pour laquelle des mesures très fortes ont été prises ces dernières années contre ceux qui dérapent. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est donc monté au créneau. Ce qu'a fait Luis Rubiales est un geste d'un autre temps, on n'a plus le droit d'être macho comme ça. Cette affaire vient rappeler à tous ceux qui pensent que c'est possible, que non ce n'est pas possible.

Il y a tout de même des points positifs dans cette affaire. Les joueurs de Cadix, en première division espagnole, ont déployé une banderole en entraînant sur le terrain avec la mention : "Nous sommes tous Jenni", en soutien à Jenni Hermoso. La FIFA, elle, a tout de même pris l'initiative de suspendre Luis Rubiales face à l'inaction de la Fédération espagnole. L'instance a des choses à se reprocher, certes, mais c'est une sanction forte. Mais la suspension de Rubiales ne suffit pas. Il aurait par ailleurs été bon d'entendre sur le sujet le roi Felipe ou la reine Letizia.