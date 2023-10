ÉDITO - La France insoumise : "Il y a chez Sophia Chikirou un mélange des genres qui ne va pas", selon Alba Ventura

Ça chauffe dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. La députée insoumise Sophia Chikirou, sa très proche collaboratrice, fait l'objet d'une enquête judiciaire, d'un article très fouillé dans le journal Le Monde et d'un documentaire de Complément d'enquête diffusé le 5 octobre sur France 2.

Que lui reproche-t-on ? Il y a chez Sophia Chikirou, un mélange des genres qui ne va pas. Voilà une personne, qui, dans le même temps, a été patronne d’une entreprise de communication, qui avait pour client le candidat Jean-Luc Mélenchon, mais qui était aussi la directrice de communication de sa campagne. Et par ailleurs sa compagne.

Il faut être particulièrement agile pour mener tout cela en même temps et ne pas craindre le conflit d’intérêts. L’autre aspect bien plus embêtant est financier. Plusieurs journalistes du Monde et de Complément d’enquête ont mis le projecteur sur des "surfacturations". Sophia Chikirou a réalisé des marges plus importantes que ses concurrents sur différentes prestations.



Vers une mise en examen pour "escroquerie aggravée" ?

Le résultat est qu’elle s’est versée des primes et des dividendes (65.000 euros de dividende sur les 10 mois de campagne) pour son bénéfice personnel. Elle qui a dirigé la campagne. Qu’elle se verse des primes ou des dividendes, ce n’est pas illégal mais sa double casquette interroge car encore une fois, il y a au minimum conflit d’intérêts.