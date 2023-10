VIDÉO - Philippe Caverivière : "Gérard Larcher, c'est le Kim Jong-Un du jardin du Luxembourg"

Alors que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun Pivet, était l'invitée de RTL ce mardi 3 octobre, Philippe Caverivière a eu une pensée pour Gérard Larcher. Il a été réélu lundi 2 octobre à la présidence du Sénat. "C'est le Kim Jong-Un du jardin du Luxembourg. Le Ali Bongo de la rue Vaugirard", s'amuse-t-il.

Dans le même temps, lundi, la France a lancé plusieurs campagnes de vaccination (Covid-19 et papillomavirus) pour les humains et... les canards. "L'avantage avec la vaccination animale, c'est qu'il y a très peu d'antivax", analyse l'humoriste de RTL. "Il n'y a pas un professeur Didier Canard, de Marseille, avec une blouse blanche et la coupe de Patrick Sébastien pour dire que les médecins et les journalistes sont tous des cons", poursuit-il.

Philippe Caverivière a aussi tenu à avoir une pensée pour les Pompes funèbres générales (PFG), qui seraient en difficulté. "C'est notre annonceur préféré. On fait tout pour les aider", assure-t-il. Et d'ajouter : "C'est dingue de faire faillite dans un domaine où il y a toujours des clients. Il y a des canicules jusqu'en octobre, ils devraient cartonner". Et de résumer la pérennité de l'entreprise en une phrase dont lui seul a le secret : "Vos décès sont nos emplois".