Météo : jusqu'à quand la chaleur va-t-elle rester ? Ce qui vous attend cette semaine

Ce dimanche, de nombreux records de températures pour un mois d'octobre sont tombés dans l'Hexagone. Lundi 2 octobre, cela va continuer : jusqu'à 34°C sont attendus à Bordeaux, 33°C à Clermont-Ferrand, Agen ou encore Cognac. De nombreuses villes de la moitié nord du pays verront le mercure passe au-dessus de la barre des 30°C.

Si quelques ondées, localement orageuses, seront à craindre l'après-midi à proximité des côtes, le ciel bleu règnera en maître sur la France en ce début de semaine... et ce sera encore le cas plusieurs fois, jusqu'au 10 octobre environ.

Mardi, en revanche, une perturbation balaiera la France. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, seules quelques précipitations sont à attendre, notamment sur le nord de la France, entre la manche et le quart nord-est du Pays. Quelques pluies devraient aussi toucher les régions situées sur un axe entre Tarbes et Lyon.

Chute du mercure mardi... avant une forte remontée

Par rapport à la veille, les températures chuteront d'une dizaine de degrés dans de nombreuses villes mardi. À Bordeaux, par exemple, le thermomètre affichera mardi après-midi jusqu'à 23 degrés, soit 11 de moins que lundi. Sur le reste du pays, les températures s'échelonneront entre 18, dans le nord, et 27°C du côté de Perpignan.

Mercredi, le soleil fera son grand retour (après une journée d'absence) sur la totalité du pays. Selon les cartes de Météo-France, quelques nuages bas sont à prévoir entre Reims, Nantes et Brest. Après un début de journée sous la brume automnale, le soleil s'imposera dans le ciel du sud de la France. Au nord, il devrait faire entre 17 et 20°C l'après-midi, contre 19 à 28°C dans la moitié sud.

Après ces deux journées (relativement) plus automnales, au moins pour le Nord, des conditions pré-estivales feront leur retour sur une bonne partie du pays. Et ce, en raison de l'installation au-dessus de notre tête de l'anticyclone des Açores. Celui-ci devrait même remonter jusque vers l'Allemagne. Au sud de la Loire, on attend - selon La Chaine Météo - entre 22 et 28°C. Il fera 19 et 22°C au nord. Des températures dignes... d'un début juin, alors que nous sommes bien en octobre.

Jusqu'à la mi-octobre ?

Cette chaleur aux saveurs d'été devrait continuer à toucher la France jusqu'au 11-12 octobre. Selon La Chaîne Météo, l'indicateur thermique national - la moyenne des températures au niveau du pays - devrait atteindre les 19,7°C sur les journées du lundi 9 et du mardi 10 octobre... avant une sérieuse dégradation, qui reste à confirmer.

De son côté, Météo-France confirme : "Après un début de semaine très chaud pour la saison, les températures devraient progressivement perdre quelques degrés tout en