VIDÉO - Caverivière : "Après Charles III et le pape, retour à la réalité un peu brutal pour Macron"

"Après Charles III et le Pape, Macron face à Delahousse et Coudray, retour à la réalité un peu brutal"

"Après Charles III et le Pape, Macron face à Delahousse et Coudray, retour à la réalité un peu brutal"

"Après Charles III et le Pape, Macron face à Delahousse et Coudray, retour à la réalité un peu brutal"

"Après Charles III et le Pape, Macron face à Delahousse et Coudray, retour à la réalité un peu brutal"

Face à Alain Juppé, l'ancien maire et de Bordeaux et membre du Conseil constitutionnel, Philippe Caverivière s'est lancé un défi. "Pour un fou de course à pied, il faut faire le marathon de New York, pour un alpiniste, il faut escalader l’Everest et pour un humoriste, il faut faire sourire Alain Juppé. Ce n’est pas une mission facile", s'amuse le chroniqueur. Le personnage politique français est également auteur et publie un nouvel ouvrage, Une Histoire Française. "Il sort seulement son 15e ouvrage en 60 ans de carrière, il est ce qu’on appelle un auteur rare, ou un gros glandeur", ironise Philippe Caverivière.

Le président de la République s'est exprimé dimanche 24 septembre sur TF1 et France 2, pour aborder notamment les questions du pouvoir d'achat, de l'écologie et de l'immigration. "Emmanuel Macron a enchaîné dîner avec Charles 3, le pape au Vélodrome au soleil, et juste après, Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse un dimanche soir. Ça a dû lui faire un petit chaud-froid. Niveau retour à la réalité un peu brutal, ça doit faire le même effet que prendre la ligne 13 du métro après deux semaines au Cap d’Agde."