Papillomavirus : Ã¢ge, bÃ©nÃ©fices, injection... Tout savoir sur la campagne de vaccination dans les collÃ¨ges

Ce 2 octobre marque le coup d'envoi, dans plusieurs régions, de la vaccination de certains collégiens contre les papillomavirus. Cette campagne avait été annoncée par le président de la République, au début de l'année 2023. À quoi ça sert de se faire vacciner ? Le vaccin est-il vraiment efficace ? Contre quoi nous protège-t-il vraiment ? On fait le point.

D'abord, le papillomavirus est un virus sexuellement transmissible que l'on attrape quasiment tous. 80% de la population le contracte au moins une fois au cours de sa vie.

Dans 90% des cas, il est inoffensif. Notre corps l'élimine tout seul sans même que l'on ne s'en aperçoive. Mais, dans 10% des cas, nos défenses immunitaires ne parviennent pas à l'éliminer. Dans ce cas, il peut causer l’apparition de plusieurs types de cancers : le plus connu étant celui du col de l'utérus. Mais le papillomavirus peut aussi provoquer un cancer du pénis, des oreilles, de la bouche, ou encore du larynx.

Seulement 8% des garçons vaccinés

Depuis plus de 15 ans, un vaccin qui nous empêche d'attraper ce papillomavirus est recommandé en France, et il est extrêmement efficace. Si l'on se fait vacciner avant 17 ans, le risque de développer un cancer du col de l’utérus est réduit de près de 90%, par rapport à une femme non-vaccinée. On estime que 6.000 cas de cancer par an pourraient être évités si l’on était mieux vacciné.

Et pour cause, seulement 40% des adolescentes de moins de 16 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin. Un bilan qui est encore pire pour les garçons. Eux aussi peuvent se faire vacciner depuis 2020, mais seuls 8% le sont. La France est très en retard par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Australie. Dans ces pays, la couverture vaccinale atteint parfois les 80%.



Possible jusqu'à 19 ans

La vaccination commence donc ce lundi dans 7.000 collèges, d'autant plus que ce vaccin est réservé aux ados. C'est à 11 ans qu'il est le plus efficace. C'est pour cette raison qu'on le propose gratuitement à tous les élèves de 5e, garçons et filles. Le vaccin est efficace s'il est injecté avant les premières relations sexuelles. Il empêche, en effet, l'organisme de contracter le virus. Par contre, il ne peut pas arrêter un processus cancéreux qui a déjà démarré.



Le vaccin peut encore être reçu par des adolescents plus âgés et chez les jeunes adultes. Il peut être injecté jusqu'à 19 ans, à des jeunes qui n'ont encore jamais eu de rapports sexuels.

Pour les parents d'un enfant non-vaccin