Philippe Caverivière est un client très fidèle depuis des années. Malheureusement, face Dominique Schelcher, président de Système U, il est contraint d'avouer son infidélité. "Je suis un peu embarrassé, ce n'est pas facile à annoncer", amorce-t-il.

"Hier, en fin d’après-midi, je ne sais pas comment vous le dire, mais... j’ai fait mes courses au Carrefour Market. Mais je vous jure que ça ne veut rien dire Dominique ! Elle ne compte pas pour moi cette supérette, c’était juste un coup d’un soir", supplie le chroniqueur. Pour essayer de se rattraper, Philippe Caverivière affirme que l'incident ne signifiait rien. "Je suis rentré et ressorti direct, ça a même pas duré trois minutes. Tout ça pour 4 danettes au caramel et du PQ. Je me dégoûte", ajoute-t-il.

Malgré tout, Dominique Schelcher et les dirigeants d’autres enseignes de distribution ont rencontré Elisabeth Borne, qui leur a demandé de vendre les carburants à prix coûtant. "Carrefour et Leclerc ont fait les malins : ils ont annoncé qu’ils allaient vendre l’essence à prix coûtant avant même que la réunion ait lieu. C’est ce qu’on appelle couper l’herbe sous la Louboutin d’Elisabeth Borne", affirme Philippe Caverivière.