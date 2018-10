publié le 02/10/2018 à 17:59

C'est la fin. Manuel Valls se lance officiellement dans la course pour la mairie de Barcelone. Après avoir laissé s'installer des rumeurs persistantes, l'ancien Premier ministre a officialisé sa candidature, tout en précisant qu'il démissionnait de son mandat d'élu de l’Essonne.



C'est alors que Manuel Valls a entamé un marathon médiatique afin d'expliquer aux Français ses intentions. "Parfois, il m'est arrivé de confondre autorité et autoritarisme", a-t-il ainsi reconnu. D'après lui, "le pouvoir enferme" et "vous rend plus dur".

Édouard Philippe, a assuré que la France lui "sera toujours reconnaissante", lors des questions au gouvernement. La dernière intervention de l'ancien Premier ministre a été saluée par les députés de la majorité et applaudie. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, s'est aussi exprimé : "Personne n'a oublié votre discours du 13 janvier 2015, au lendemain des attentats qui avaient ensanglanté la République".

La standing-ovation des députés LREM en hommage à @ManuelValls perturbée par les députés de la @FranceInsoumise, qui brandissent des affichettes "Bon débarras"#directAN pic.twitter.com/3gNRZ1okFc — LCP (@LCP) 2 octobre 2018

Mais de l'autre côté de l'hémicycle, Manuel Valls a été sifflé. Des députés de la France insoumis ont brandi des pancartes "bon débarras", lors de son allocution, comme le rapporte Le Parisien.



Mais rien ne pourra entacher la nostalgie du candidat à la mairie de Barcelone qui déclare : "Je ne vous oublierai jamais". Il a ainsi exprimé sa reconnaissance "aux électeurs de la 1ère circonscription de l'Essonne", mais aussi à "l'Assemblée nationale, à chacun d'entre vous, sans exception". Manuel Valls met aussi en garde : le "Parlement est le cœur battant de la démocratie, il faut le respecter et le faire respecter".