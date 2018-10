publié le 02/10/2018 à 15:34

L'heure est à l'introspection pour Manuel Valls. Alors qu'il s'apprête à quitter la vie politique française pour candidater à la mairie de Barcelone, l'ancien Premier ministre s'est exprimé sur ses erreurs politiques.



"Parfois, il m'est arrivé de confondre autorité et autoritarisme", a-t-il reconnu au micro de France Inter mardi 2 octobre. "Quand vous vivez pendant trois ans avec des attentats, avec la crainte de nouveaux attentats, avec des informations particulièrement alarmantes, quand vous êtes hyper protégés, eh bien vous vivez tout ça et donc, forcément, vous perdez un peu le contact, vos propres traits de caractère se durcissent", a t-il détaillé. Il a reconnu que "le pouvoir enferme" et "vous rend plus dur".

Interrogé sur les raisons de son échec à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2017, Manuel Valls a évoqué "le manque de préparation" et "la capacité d'entraîner, de sortir d'un moule qui était celui du Parti socialiste".

"Moi, je m'étais pas préparé à être candidat en 2017, c'était François Hollande qui devait tenter de se succéder à lui-même", a-t-il rappelé, dénonçant "une primaire mal organisée"."Le Parti socialiste était au bout d'un cycle et moi, j'appartenais à cette histoire, et donc je n'étais pas en position de pouvoir l'emporter", a développé l'ancien ministre de l'Intérieur.