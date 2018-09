"On n'est pas couché" : Valls peut "se prendre un gadin monumental", dit Consigny

publié le 30/09/2018 à 01:18

Charles Consigny estime que Manuel Valls prend un risque. Le chroniqueur de l'émission On n'est pas couché est revenu samedi 29 septembre sur l'officialisation de la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone. Si cette annonce, faite mardi 25 septembre, n'était pas une surprise, Charles Consigny estime que ce n'est pas pour autant un choix de facilité.



"C'est très courageux de sa part", explique le chroniqueur, ajoutant : "Il prend le risque de se prendre un gadin monumental et donc là tout le monde rigolera". "C'est un geste européen très fort, donc je lui souhaite bonne chance dans cette épreuve". Même son de cloche du côté de Christine Angot, qui estime également que Manuel Valls "a du courage". "Ca doit être dur d'arriver dans un pays, d'y être naturalisé, de croire qu'on pouvait apporter quelque chose à ce pays et d'être méprisé", ajoute-t-elle. "Il y a un an, il était la risée de tout le monde", rappelle la chroniqueuse.

La candidature de Manuel Valls à une élection municipale dans une grande métropole après une carrière politique de premier plan dans un autre pays est inédite en Europe. Les élections municipales de Barcelone auront lieu le 26 mai prochain.