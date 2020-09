publié le 07/09/2020 à 18:28

Il a mis fin à 24 ans de disette pour les pilotes tricolores : Pierre Gasly a remporté ce dimanche 6 septembre, le Grand Prix de Formule 1 de Monza en Italie. Au lendemain de cet exploit, le Français "commence petit à petit à réaliser ce qui s'est passé", confie-t-il au micro de RTL Soir.

"Entendre l'hymne français sur le podium après aussi longtemps et depuis le temps qu'on l'attendait, c'était un moment magique à vivre", explique Pierre Gasly qui après sa victoire, est resté de longs moments sur le podium. "Il y a énormément d'émotions, beaucoup de pensées pour toutes les personnes qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui et énormément de travail pour pouvoir vivre ce moment qui est un rêve d'enfant", poursuit le Français.

"Tout petit je regardais Michael Schumacher à la télé, gagner la plupart des Grands Prix sur Ferrari, c'était d'abord un rêve d'enfant même si c'est devenu un objectif de vie", confie-t-il en expliquant avoir désormais pour objectif d'être champion du monde.

Un appel de Macron et de Mbappé

Après sa victoire, le pilote de l'écurie AlphaTauri a reçu de nombreux messages de félicitations. "L'appel et le message vocal que j'ai reçus du président de la République, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il a souhaité me féliciter pour cette course en disant que le pays et lui étaient très fier de ce que j'avais pu accomplir. C'est des mots qui sont forts et qui font extrêmement plaisir", raconte le Français.

Supporter du PSG, Pierre Gasly a également reçu des appels des stars du club Neymar et Mbappé. "C'est assez impressionnant et ça fait chaud au cœur de recevoir autant de messages de la part des gens", explique-t-il.