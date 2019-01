et Camille Schmitt

publié le 10/01/2019 à 10:37

Le Référendum d’initiative citoyenne, le RIC, est au cœur des revendications des "gilets jaunes", mais il est également très controversé. On fait le point avec nos amis Les Deschiens. "3615 code Qui n’en veut, pour les jeunes Qui n’en veut des Référendum d’initiative populaire… des RIC. Aujourd’hui, un jeune qui n’en veut des RIC, c’est Brunot, qui en tant que "gilet jaune" réclame l’instauration du RIC."



"Oui d’ailleurs je l’ai déjà instauré, parce que ma femme, elle se promène toujours en robe de chambre à la maison, et moi je préférerais qu’elle se promène en tenue de soubrette, alors j’ai fait un RIC 'Pour ou contre la tenue de soubrette ?', et j’ai voté pour."

Parmi les nouveautés très attendues à la télévision en 2019, il y a bien sûr le concours d’éloquence baptisé Le Grand Oral qui sera animé par notre ami Laurent Ruquier sur France 2. Il en dit plus à mademoiselle Jade. "Eh oui, après Les Grosses Têtes, j’irai faire passer Le Grand Oral, pour élire la plus grande gueule de France. Mais attention, avant de l’ouvrir, il faudra bien la fermer car les candidats auront des coaches pour s’entraîner", précise-t-il.

Qu’est-ce que les candidats vont apprendre ? "À parler pour ne rien dire avec Christine Angot, apprendre à boire en parlant avec Christine Bravo, apprendre à parler la bouche pleine avec Steevy Boulay...", explique l'animateur.



La semaine dernière, une sonde chinoise s’est posée sur la face cachée de la Lune. Une grande première scientifique qui mérite les explications de deux spécialistes du cosmos, les frères Bogdanoff, qui en ont profité pour s'échanger leurs vœux. "Hé bien, bonjour, Igor. Je te souhaite un bon nez et surtout une bonne joue." "Hé bien, bonjour, Grichka. À toi aussi, je t’adresse mes meilleures pommettes."



Après la sortie très commentée de son dernier roman Sérotonine, Michel Houellebecq tourne en ce moment un film de Guillaume Nicloux dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Gérard Depardieu. Une expérience magnifique pour l'auteur. "Je n’ai essayé que trois fois de mettre fin à mes jours cette semaine."