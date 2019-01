publié le 03/01/2019 à 12:04

C'est un exploit historique qui affirme un peu plus les ambitions spatiales de Pékin. La Chine est devenue ce jeudi 3 janvier la première nation à réussir l'alunissage d'un engin sur l'hémisphère de la Lune qui a toujours le dos tourné à la Terre. Près d'un mois après avoir quitté la Terre, le module d'exploration Chang'e 4 s'est posé à la surface de la Lune peu avant 3h30 du matin, heure de Paris.



La sonde embarque à son bord un atterrisseur, un rover à six roues et une série d'instruments qui permettront d'étudier la géologie du cratère Von Kàrmàn, son site d'alunissage. L'engin doit notamment fournir des données de radioastronomie et étudier les ressources du sol lunaire pour déterminer si l'établissement d'une base humaine permanente est envisageable à horizon 2030.

L'événement n'a pas été retransmis en direct à la télévision ou sur Internet. La face cachée de la Lune étant toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, aucune communication directe n'est possible. Pour communiquer avec la sonde, l'agence spatiale chinoise a lancé en mai le satellite relais Queqiao, positionné en orbite lunaire de façon à voir à la fois la Terre et l'autre côté de son satellite naturel.

Queqiao a déjà commencé à transmettre des informations récoltées par Chang'e 4. La sonde a envoyé les trois premières images de son site d'alunissage. Les clichés, en couleur et noir et blanc, dévoilent un terrain montagneux et accidenté parsemé de cratères qui tranche avec les nombreuses surfaces planes jalonnant la face visible de la Lune.

