La chronique de Laurent Gerra du 7 janvier 2019

publié le 07/01/2019 à 09:52

Ce lundi 7 janvier, Laurent Gerra a commencé par imiter Emmanuel Macron. Le président a du mal à se mettre à l'écriture de sa lettre adressée aux Français. "Emmanuel, as-tu fais ta rédaction ?", le sermonne Brigitte Macron. "Mais euh Brizitte, ze suis plus en troisième, je suis président de la République". Pour trouver l'inspiration, le chef de l'État fait appel à François Mitterand. "Mes chers compatriotes, je souhaite par cette lettre, vous parler de la France". Mais le président n'a pas l'air convaincu... "Bah ils s'en doutent hein, je vais pas leur parler de la Belgique ou du Botswana".



Tout le monde en parle depuis une semaine : Le "dry january" est à la mode en France. Ce défi consiste à ne pas boire une goutte d’alcool pendant tout le mois de janvier. Mais le chanteur Renaud n'a pas l'air d'avoir vraiment compris le principe. "J’aime bien ça, le Martini Dry". "Non, il faut traduire "dry" par "sec", sans alcool, quoi. Le but est de rester sobre", le prévient Jade. "Ah bon ? Oh bah c’est pas grave, j’aime bien aussi le Vinsobres, c’est une bonne petite appellation."

Gérard Depardieu n'a pas l'air d'aimer ce nouveau défi. "Un janvier sec, mais qu’est-ce que c’est encore que cette nouvelle connerie ! Tu veux nous tuer ? Moi, j’fais pas janvier sec, j’fais janvier cul sec !"

Le footballeur Franck Ribéry a fait parler de lui en s'offrant une entrecôte en or. "On arrête pas de m’insultationner sur les réseaux social à cause que j’ai mangé un entrecôte recouverte d’or." Malgré les nombreuses critiques, il ne compte pas s'arrêter là. "Faut qu’j’vous laisse, faut qu’j’aille manger un camembert Cartier et une poularde aux diamants."