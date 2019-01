La chronique de Laurent Gerra du 8 janvier 2019

publié le 08/01/2019 à 09:47

C’est de tradition, les politiques adressent leurs vœux aux Français, profitant pour cela des réseaux sociaux. C’est le cas de François Bayrou. "Vous m’avez vu sur les internet ? Fassebouc, Touiiiteure, Snapeuchaaatte et Amestramegrame n’ont plus de secret pour moi." Le maire de Pau s'est défendu face à mademoiselle Jade, qui n'y a vu qu'une vidéo lambda de vœux. "Hop hop hop hop ! Cela prouve que je suis l’incarnation abeussolue du nouveau monde souhaité par Emmanuel Macron (...) Je suis la start-up nation à moi seul".



On a appris la semaine dernière qu'Alain Juppé quittait les Républicains. "Je refuse d’être une minute de plus dans un parti dirigé par Laurent Wauquiez", assure le maire de Bordeaux. "Niveau politique, il est aussi crédible que Pierre Richard. Sauf que Wauquiez, c’est pas le Grand Blond avec une chaussure noire, c’est le Grand Con avec une parka rouge. Mais y a que la couleur qui change".

Corinne Masiero, la célèbre capitaine Marleau, fait la couverture du dernier numéro de Télérama dans lequel elle appelle de ses vœux la révolution. Marc-Olivier Fogiel ne pouvait pas passer à côté de cette actualité dans son émission On refait le monde sur RTL. "Capitaine Marleau, vous posez en couverture de Télérama légèrement dénudée telle la liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix". "Pourquoi que tu me causes de point de croix ?! Tu crois que sous prétexte que je suis une gonzesse, je dois faire du tricot ?! Fais gaffe, hein, j’ai autant de poils qu’un bonhomme et pas que sur ma chapka ! Tu veux y voir ?", lance-t-elle. "Haaaan… L’épilation au laser, c’est pas fait pour les chiens", lui rétorque l'animateur.

L’année 2019 commence et sera à n’en pas douter riche en rebondissements. À quoi faut-il nous attendre ? Mademoiselle Jade a posé la question à notre spécialiste, Haroun Tazieff. "En 2019, la croissance va repartir, provoquant une forte hausse du Produit Intérieur Brut et le retour du plein emploi. François Lenglet triomphera en librairie avec son best-seller Regardez l’Allemagne, les "gilets jaunes" rentreront chez eux en chantant des chansons à la gloire d’Emmanuel Macron, qui sera triomphalement réélu en 2022 avec 95% des voix, provoquant l’exil de Marine Le Pen en Autriche et de Jean-Luc Mélenchon au Venezuela", prédit Haroun Tazieff. Tout un programme.