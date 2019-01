et Eléanor Douet

publié le 02/01/2019 à 07:32

L'instauration d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC) est l'une des revendications des "gilets jaunes", mobilisés depuis le 17 novembre dernier. Selon notre baromètre Harris Interactive pour RTL et M6 dévoilé ce mercredi 2 janvier, cette mesure est plébiscitée par une large majorité de Français.



Ainsi, 80% des personnes interrogées se disent favorables à ce type de référendum pour proposer une loi, 72% pour abroger une loi, 63% pour mettre fin au mandat d’un élu, et même 62% pour modifier la Constitution.

Si les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise/PCF sont très favorables à la mise en place de ce genre de référendum (plus de 77% pour chacun de ses applications), les sympathisants REM sont quant à eux plus réservés sur la question.



Les Français favorables à l'instauration du RIC Crédit : Capture d'écrant / enquête Harris Interactive pour RTL et M6

En revanche, les Français sont beaucoup plus partagés concernant les avancées que pourrait apporter le "grand débat national" lancé par le gouvernement.



Ainsi, 50% d’entre eux estiment que celui-ci tiendra compte, au moins en partie, des avis émis par les citoyens, quand 47% pensent le contraire (les sympathisants REM étant sans surprise de loin les plus optimistes sur cette question).



* Enquête réalisée en ligne du 27 au 28 décembre 2018, auprès d'un échantillon représentatif de 1 967 personnes, selon la méthode des quotas