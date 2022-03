VIDÉO - Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine a menti", fustige Jean Castex devant les députés

Les mots sont forts, les mots sont clairs. Mardi 1er janvier, Jean Castex s'est présenté devant les députés lors d'un discours quelques jours après le lancement d'une guerre par la Russie sur le territoire ukrainien. Une guerre "justifiée" par Vladimir Poutine sur une série de faits qui apparaissent depuis le début sans fondement. Des accusations de génocide ou de nazisme servant surtout de prétextes à une offensive.

"Vladimir Poutine a menti. Non, aucun génocide n'a eu lieu contre les populations russophones du Donbass. Non, il n'y a pas d'arme nucléaire sur le sol ukrainien. Non, M. Zelensky n'est pas à la tête d'un régime nazi", a rappelé avec force le chef du gouvernement français dans l'Hémicycle.

Dans le même temps, Jean Castex reproche au président russe d'avoir "menti" à Emmanuel Macron et "à la communauté internationale". Lors des échanges successifs, Vladimir Poutine s'était engagé à une désescalade. Depuis, les Occidentaux pointent du doigt une guerre minutieusement préparée.

Le Premier ministre s'attardant d'autant plus sur la dernière accusation mise sur la table par le Kremlin et le caractère prétendument "nazi" du pouvoir ukrainien. Un "thème particulièrement infâme quand il est appliqué à un pays pleinement démocratique". Des propos soutenus par les députés, de gauche comme de droite. Dans les tribunes, l'ambassadeur d'Ukraine en France Vadym Omeltchenko a également salué ce soutien. Le représentant avait été vivement applaudi quelques minutes plus tôt dans la même Assemblée nationale.