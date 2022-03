Guerre en Ukraine : les premiers exilés ukrainiens sont arrivés en France

Une maison isolée de l’Isle sur la Sorgue dans le Vaucluse, bien loin des bombardements qui sévissent actuellement sur l’Ukraine. C’est ici, chez ses beaux-parents, que Kathia a choisi d’installer temporairement sa maman, sa belle-sœur et son bébé de 8 mois, après avoir été les chercher à la frontière roumaine, au prix d’un voyage titanesque, avec son compagnon en guise de co-pilote.

Assise sur le canapé en cuir du salon, Tatiana, la matriarche de 65 ans, a encore les yeux humides et le cœur à Odessa. Oui, son petit-fils, son poupon, a été sauvé. Il est désormais en sécurité ici en France. Mais son mari, âgé de 70 ans, a choisi de rester, prétextant devoir "garder la maison, surveiller le chien et les salades qu’il a plantées".

Elle l’appelle plusieurs fois par jour. Il lui manque mais elle comprend sa décision. En Ukraine, la culture le dicte ainsi : on met les femmes à l’abri et les hommes doivent rester pour se battre, selon leurs moyens.

Je suis rassurée et inquiète à la fois Tatiana, réfugiée ukrainienne en France.

Pour ces retraités qui ont déjà vu leur vie balayée par la chute du bloc soviétique, cette guerre est le bouleversement de trop. Tatiana parle quelques mots d’anglais et se demande bien comment elle va se débrouiller pendant les semaines, voire les mois qu’elle va passer en France. "Je suis rassurée et inquiète à la fois" explique-t-elle. Son fils de 35 ans est également resté en Ukraine, prêt à combattre.

Tatiana dite "Tania" a été accueillie ici à bras ouverts par Jocelyne, dite "Joss", la mère de son gendre, convaincu que "Poutine est devenu complètement fou" et surtout "qu’il sera difficile de trouver des appartements pour tous les réfugiés, alors les propriétaires de maisons doivent ouvrir leurs portes aux gens en difficulté, c’est bien normal".

"Je remercie les Français et l’état français d’accueillir les gens en détresse, et particulièrement Joss et Alain, merci à eux", répond une Tatiana pleine de gratitude. À l’étage de la maison, sa belle-fille et le bébé, épuisés par le stress, l’angoisse et les milliers de kilomètres, se sont déjà endormis.