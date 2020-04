VIDÉO - Coronavirus : Macron provoque un attroupement en Seine-Saint-Denis

publié le 08/04/2020 à 10:56

Emmanuel Macron continue ses déplacements en plein crise du coronavirus. Après s'être rendu à l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse, puis dans l'usine de production de masques Kolmi-Hopen en périphérie d’Angers, le président de la République s'est rendu en Seine-Saint-Denis. Il s'agit du département francilien le plus touché par le coronavirus.

Emmanuel Macron a débuté sa visite en Seine-Saint-Denis en remerciant les habitants qui "respectent le confinement de manière remarquable" dans "un département où il y a beaucoup de pauvreté". Mais, une heure plus tard, à la sortie de la Maison de santé pluridisciplinaire de Pantin, il doit exhorter, en joignant les mains, les habitants qui s'étaient attroupés pour le voir et l'interpeller, à "respecter les règles" et donc à "rentrer chez eux".

Dans la rue, Emmanuel Macron n'a plus le masque chirurgical qu'il avait fixé sur son visage en entrant dans la maison de santé, comme l'ensemble des personnes qui y travaillent ou y sont accueillies. Le président de la République a aussi remercié les habitants, comme le rapporte LeHuffPost. "Dans un département où il y a beaucoup de pauvreté, les habitants respectent le confinement de manière remarquable. Vraiment, je les en remercie", a déclaré le chef de l’Etat, peu après son arrivée à la Maison de santé pluridisciplinaire de Pantin.

Cet attroupement est tombé dans le viseur de l'opposition, notamment de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national a tweeté : "À Pantin, des habitants agglutinés sans aucun respect du confinement ni de la distanciation sociale, et cela devant le président de la République... C’est absolument consternant".

À #Pantin, des habitants agglutinés sans aucun respect du confinement ni de la distanciation sociale, et cela devant le Président de la République... 😕



C’est absolument CONSTERNANT. MLP #COVID19 #RestezChezVous https://t.co/5OCqmCP2M7 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 7, 2020