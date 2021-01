Coronavirus : bientôt des "mesures plus lourdes" ?

et AFP

publié le 07/01/2021 à 10:50

Va-t-on vers un troisième confinement, ou un couvre-feu allongé ? Avec plus de 25.000 cas de coronavirus enregistrés mercredi 6 janvier, la menace d'une troisième vague plane sur la France. Le gouvernement devrait d'ailleurs faire des annonces à l'occasion de la conférence de presse de ce jeudi 7 janvier.

Selon le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, l'exécutif pourrait prochainement discuter de "mesures plus lourdes". "Au milieu de la semaine prochaine, ça sera le moment peut-être de discuter de mesures plus lourdes pour éviter une expansion de l'épidémie", a-t-il déclaré sur France 2 mercredi 6 janvier, après avoir été interrogé sur un possible reconfinement.

"On est dans une situation un peu intermédiaire mais on arrive à des chiffres qui sont préoccupants", a-t-il souligné.

Les nouveaux variants du coronavirus font également craindre une flambée des contaminations. Pour l'heure, 22 cas de coronavirus portant la mutation venant du Royaume-Uni ont été confirmés en France, a indiqué Jean-François Delfraissy. "On ne sait pas encore si [les] vaccins vont marcher sur ce variant anglais. C'est probable, on ne le sait pas encore de manière absolue", a-t-il ajouté.