Valérie Pécresse est l'invitée du Grand Jury ce dimanche

publié le 19/06/2020 à 15:30

Valérie Pécresse a vécu des semaines très chargées en tant que présidente de la région Île-de-France. En effet, en charge de la gestion d'Île-de-France Mobilités, elle a piloté la mise en conformité des transports en commun avec les règles sanitaires fixées pour amorcer le déconfinement.

De plus, alors que la région était classée "rouge" d'un point de vue épidémiologique, Valérie Pécresse a pesé de tout son poids politique pour que la couleur passe au vert une semaines plus tôt. Un lobbying qui a abouti à la réouverture des salles des restaurants et des bars lundi 15 juin, au lieu du 22 juin initialement fixé.

Sur le plateau du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, Valérie Pécresse commentera la situation économique et sanitaire du pays, notamment les mesures prises dimanche en perspective de la Fête de la Musique.