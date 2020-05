et Marie-Pierre Haddad

publié le 12/05/2020 à 08:06

Des défis "colossaux". C'est ainsi que Valérie Pécresse a qualifié l'enjeu du déconfinement dans les transports en commun. La présidente de la région Île-de-France a estimé, ce mardi 12 mai à l'antenne de RTL, que la journée du 11 mai "s'est globalement passée dans de bonnes conditions avec quelques problèmes ponctuels et nous avons fait des ajustements".

Valérie Pécresse évoque les incidents qui ont eu lieu sur la ligne 13 du métro parisien lors de la circulation des premiers trains. Des infiltrations d'eau dues aux fortes précipitations de la nuit ont provoqué un ralentissement sur la ligne, mais quelques heures plus tard la situation était résolue.

Pour faire face aux prochaines semaines de déconfinement, Valérie Pécresse annonce vouloir remonter l'offre de circulation des trains et des métros à "100% d'ici le 2 juin". L'ancienne membre des Républicains a aussi demandé "le renforcement des lignes de RER B et D et à la police de commencer les filtrages à l'entrée des gares dès 6 heures du matin, parce que les premiers trains sont particulièrement chargés".

En ce qui concerne le RER A qui est la ligne la plus empruntée d'Europe, la présidente LR de la région a partagé sa "grande satisfaction" de voir "95% des personnes" portant un masque. "Les efforts de pédagogie ont porté, les distributions de la région ont été utiles", le "relâchement" n'est "pas possible sur le port des masques".

L'ancienne ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy a néanmoins souligné la difficulté d'appliquer les règles de distances physiques dans les transports en commun. "Nous surveillons la situation comme du lait sur le feu. Le déconfinement va être un long chemin semé d’embûches dans les transports en Île-de-France (...) Il va falloir dans les jours qui viennent redoubler de précaution. On s’attend à plus en plus de voyageurs", a-t-elle indiqué.