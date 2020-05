publié le 10/05/2020 à 18:15

Pour Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avec le déconfinement : "On n'est pas à l'abri d'un reconfinement si les règles ne sont pas respectées."

"Il va falloir faire preuve de civisme et d'autodiscipline encore pendant des semaines. Le retour à la normale ce n'est pas pour demain", a averti la présidente de la région sur Europe 1/Les Échos/Cnews.

L'attestation employeur obligatoire à partir de lundi dans les transports en commun d'Île-de-France sera contrôlée entre 6h30 et 9h30, et le soir entre 16h00 et 19h00. Il y aura "une tolérance lundi et mardi" pour ceux qui n'en auront pas, a ajouté Valérie Pécresse.

"L'idée, ce n’est pas de dresser devant chaque Francilien le parcours du combattant", a renchéri le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. "L'idée c'est d'avoir un mécanisme robuste qui permette d'étaler les heures de pointe et d'avoir une période d'accompagnement lundi, mardi, de façon à ce que les choses se fassent (...)."

Le refus de port de masque obligatoire sera en revanche verbalisé dès lundi, a souligné Valérie Pécresse, appelant les Franciliens à poursuivre au maximum le télétravail et à étaler leurs heures d'arrivée au travail.

18 millions de masques distribués en Île-de-France

"Nous avons déjà distribué plus de 1,6 million de masques dans 200 gares. Demain, nous serons dans 400 gares pour distribuer plus de 2 millions de masques", a-t-elle dit. "Nous aurons plus de 1.000 forces de l'ordre mobilisées en Île-de-France pour les transports en commun et plusieurs centaines d'opérateurs de sécurité notamment de la RATP et de la SNCF, des prestataires privés pour aider, pour faire en sorte que ce dispositif tienne" lundi, a ajouté le secrétaire d'État.

Depuis le début de la crise, la région Île-de-France a distribué plus de 18 millions de masques "à l'ARS (Agence régionale de santé), pour les hôpitaux, les Ehpad, aux personnels soignants, aux malades, aux mairies, aux départements, aux associations humanitaires et depuis quelques semaines ceux qui continuent au quotidien à faire fonctionner le pays", a expliqué Valérie Pécresse par ailleurs.

La région a également soutenu la mise en place d'itinéraires cyclables temporaires qui pourraient être ajustés s'ils créaient trop de bouchons, car "rien ne serait pire qu'un embouteillage monstre".