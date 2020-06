Violences policières : "On n'est pas aux États-Unis ici", estime Pécresse sur RTL

publié le 10/06/2020 à 08:12

Alors que les manifestations contre les violences policières et le racisme dans la police prennent de l'ampleur en France, faisant écho à la situation aux États-Unis après la mort de George Floyd, Valérie Pécresse a tenu ce mercredi 10 juin au matin à apporter son soutien aux forces de l'ordre.

"Oui, le racisme existe. Mais on n'est pas aux États-Unis ici. Je ne laisserai pas dire que la police et la société française sont racistes", a déclaré sur RTL la présidente de la région Île-de-France avant donc, "d'assurer (sa) confiance aux forces de l'ordre".

Christophe Castaner a choisi de prendre en compte "l'émotion mondiale" concernant la mobilisation anti-raciste, assurant que cela "(dépassait) les règles juridiques" et confirmant qu'il "n'y aura pas de sanctions ni de procès-verbaux pour la participation à ces manifestations".

"Les lois doivent être les mêmes pour tous"

À ce sujet, Valérie Pécresse ne semble pas du tout d'accord avec le ministre de l'Intérieur. "Il y a des règles, et que les règles doivent être appliquées par tous", sinon, selon elle, "il faut les changer". "Je ne crois pas qu'on puisse avoir une règle et montrer une impuissance de l'État à les faire appliquer."



"J'ai été bouleversée par les images insoutenables de la mort de George Floyd. Mais les lois de la République elles doivent être les mêmes pour tous et doivent s'imposer à tous. (…) Les personnes qui ont perdu un proche pendant le confinement, elles n'ont pas pu l'enterrer parce que c'était interdit. Ils avaient aussi de l'émotion, ils n'ont pas pu la manifester. Soit on met une règle et on la fait appliquer, soit on dit que cette règle n'est pas nécessaire."