ÉDITO - Vacances scolaires : "c'est tout notre système éducatif qu'il faut réarmer", réclame Alba Ventura

Faut-il réduire les vacances d'été et repenser le temps scolaire ? En déplacement à Marseille, le président Macron a proposé de rouvrir le débat, à juste titre. Pourtant, il n'est ni le premier ni le dernier à vouloir repenser le temps des vacances scolaires et le temps scolaire tout court. Les rythmes scolaires dans notre pays, c’est un serpent de mer. Vincent Peillon, ancien ministre socialiste de l’Éducation nationale, avait dit "on vole des journées d’école à nos enfants". Un an plus tard, il n’était plus là.

Souvenez-vous lors de la dernière présidentielle, c'est Yannick Jadot, le candidat écolo, qui avait mis les pieds dans le plat en disant qu’il voulait réduire la durée des vacances scolaires, notamment celle d’été. Tout récemment, Edouard Philippe plaidait pour moins de vacances l’été et des rythmes scolaires mieux organisés. Peillon, Jadot, Philippe et maintenant Macron, vous voyez que ce n’est pas un sujet partisan.

Les vacances scolaires sont-elles trop longues ?

Elles sont longues et pèsent sur les inégalités. Dès lors que vous limitez le temps scolaire, vous creusez l’écart dans les apprentissages. Un élève d’un milieu favorisé pourra plus facilement rattraper le temps perdu qu’un élève issu d’un milieu précaire.

Le problème des vacances d’été, c’est le mois de juin, parce que les vacances d’été, ne débutent pas en juillet, mais en juin, surtout pour tous ceux qui ne passent pas le bac ou le brevet.

Par exemple, au collège, l’école est censée s’arrêter le 7 juillet, sauf que le 20 juin se tient le conseil de classe et le 22 juin, vous rendez les livres et après, c'est atelier-garderie pendant quinze jours. Alors d’une manière générale, le temps des vacances scolaires est plus long chez nous, toutes vacances confondues : Toussaint, Noël, février et printemps. Chez nous, c'est 16 semaines au total, on est plutôt dans le haut du tableau, alors que l’on compte 14 semaines en Autriche, 13 en Allemagne ou encore 11 au Danemark.

Le problème en France, c’est que l’on a moins de jours de classes, mais plus d’heures de cours. Donc on a un temps d’instruction plus important, mais qui ne se voit pas dans les résultats des classements internationaux, au primaire comme au collège, où le niveau de nos élèves est considérablement en baisse.

Repenser les vacances scol