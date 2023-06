ÉDITO - Soulèvements de la Terre : ce que fait Marion Cotillard "est contre-productif", selon Alba Ventura

Marion Cotillard a apporté dimanche son "soutien absolu" au mouvement écologiste des Soulèvements de la terre. Elle est sincère d'ailleurs, et elle a parfaitement le droit d'être opposée à la décision du gouvernement de dissoudre le collectif. Et c'est donc ce qu'elle a fait sur son compte Instagram dimanche matin en se réveillant, en postant une photo d'elle avec un t-shirt vert et un tract des soulèvements de la Terre disant : "ce qui repousse partout ne peut être dissous".

Jusque-là, rien de problématique. Ce qui l'est davantage, c'est le texte qui suit : une charge violente de l'actrice contre le gouvernement et la police, dans lequel elle se demande "où se situe la véritable violence, qui sont les véritables criminels ?". Dans la foulée, elle s'en prend aussi aux grandes entreprises et aux banques, "complices" selon elle, des catastrophes climatiques et des morts dans le monde. Marion Cotillard parle de dérive sécuritaire. "La liberté dans notre pays est en danger aujourd'hui", conclut-elle.

Ce qui est bien avec Marion Cotillard, c'est son sens de la nuance. On voit bien qu'elle voyage plus souvent vers Los Angeles, où elle a acheté une maison, ou New York, qu'elle ne l'a fait vers Téhéran, Caracas ou Moscou. Son engagement écolo est ancien, elle a reconnu elle même quelques dérapages, ces allers-retours justement, entre Paris et la côte ouest des États-Unis à deux tonnes de CO2, sa consommation excessive de vêtements de mode...

Qu'elle soit outrée par une décision politique, c'est son droit, mais la manière de le dire est insensée de sa part. Et puis c'est contre-productif. Comme le dit François Gemenne, le chercheur en géopolitique et écologie, "les stars devraient arrêter de faire la leçon sur l'écologie, elles lui font plus de tort qu'autre chose". Il souligne surtout la déconnexion qui existe entre les stars qui donnent leur avis et les gens qui les écoutent.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info