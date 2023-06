ÉDITO - Grève au "JDD" : Alba Ventura revient sur "le projet politique" de Vincent Bolloré

Une affaire qui dit quelque chose de l'air du temps. Après avoir racheté Canal+ et sa chaîne d'informations I-Télé (devenue CNews), Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, a mis la main sur Europe 1, sur Paris Match et sur le Journal du Dimanche. Et comme à chaque fois, il impose ses hommes. L'homme en question, celui qui est devenu le directeur de la rédaction du JDD, s'appelle Geoffroy Lejeune, ancien du magazine Valeurs actuelles, classé, dit-on, à l'extrême droite.

Geoffroy Lejeune ne cache pas sa proximité avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. Cette nomination a provoqué la colère des journalistes du Journal du Dimanche. Rima Abdul-Malak s'est d'ailleurs exprimée. "En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut, tant qu’il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s’alarmer?", s'est interrogée la ministre de la Culture dans un tweet, ce dimanche 25 juin.

Je ne pense pas que la nomination d'un directeur de la rédaction menace en soi les valeurs de la République. Même si, il n'y avait jamais eu, à la tête d'un média dit généraliste, quelqu'un qui s'affiche ouvertement d'extrême droite. Ce qui est nouveau, surtout dans cette affaire, c'est le projet politique de Vincent Bolloré.

L'ambition de Vincent Bolloré

Personne ne concentre autant de médias entre ses mains, c'est-à-dire une chaîne d'info télé, une radio, des titres de presse, avec l'ambition aussi claire de les mettre au service de ses idées, mais aussi du candidat qui représente ses idées. On l'a vu à la dernière présidentielle avec Éric Zemmour. C'est un peu comme lorsque Rupert Murdoch s'est rangé derrière Donald Trump avec sa chaîne Fox News ou le New York Post.

Libération et L'Humanité ont, par exemple, appelé à s'opposer à Marine Le Pen. Mais dans ces deux cas, il s'agit d'un titre de presse, et non d'un groupe de médias détenu par le même homme. Ces titres sont également des journaux d'opinions. Le JDD n'en a jamais été un.

On peut détenir plusieurs médias sans qu'ils soient au service d'idées politiques. Vincent Bolloré rachète des médias avec une vocation précise, en faire des objets à des fins politiques. La question qui se pose, c'est le détournement d'un groupe d'informations, d'un groupe journalistique pour en faire une arme électorale. Rien d'illégal, mais cette pratique aura forcément un impact sur la vie démocratique du pays.