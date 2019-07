publié le 03/07/2019 à 07:25

Les chefs d'État et de gouvernement se sont finalement mis d'accord : ce sont deux femmes de droite qui occuperont les postes-clefs de l'Union européenne. La Française Christine Lagarde prend la tête de la Banque centrale européenne (BCE) et l'Allemande Ursula von der Leyen prend la présidence de la Commission européenne. Cette dernière a la confiance de Paris et Berlin, à l'heure où Emmanuel Macron et Angela Merkel semblaient ne pouvoir s'entendre sur rien.

L'ancienne ministre de la Défense allemande a un bilan controversé. Cette francophile est toutefois appréciée par Paris, notamment du fait d'une bonne coopération sur les questions de défense franco-allemande. À la tête de l'armée allemande depuis près de six ans, cette femme énergique de 60 ans fut un temps considérée comme la dauphine toute désignée de la chancelière, qui l'a nommée ministre dans chacun de ses quatre gouvernements (2005-2019).

Une série de scandales ont cependant éclaboussé la Bundeswehr et son ministère depuis : matériel obsolète, sous-investissements, experts surpayés, essor de l'extrême droite dans ses rangs... Si bien que le verdict des Allemands est dur : selon un sondage récent du quotidien Bild, elle est considérée comme l'une des deux ministres les moins compétents du gouvernement.

Médecin de formation, elle est mère de sept enfants. Dans un pays où il reste difficile pour une femme de concilier carrière professionnelle et enfants, elle fit régulièrement la Une des magazines avec eux au point d'être accusée d'instrumentaliser son clan. Elle s'est opposée à son propre camp sur certains dossiers, réclamant par exemple des quotas de femmes au sein de la direction des grandes entreprises. Dans un pays frappé de vieillissement et où la natalité est en fort déclin, elle reste aussi la "mère" du salaire parental dont peuvent bénéficier les Allemands pendant les 14 mois suivant une naissance.