publié le 16/10/2018 à 19:25

Le remaniement du gouvernement de ce mardi 16 octobre est un remaniement suisse-allemand : professionnel et lent. Il n'y a pas de surprise. Les changements étaient attendus, selon Alain Duhamel.



Des personnes leur entrée, d''autres sont promus. Et sur ces choix il n'y a pas d'erreur : par exemple pour le ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner a été nommé ministre, un politique, donc, mais flanqué de l'ancien directeur du renseignement intérieur. Il s'agit d'un spécialiste chevronné. Les équilibres sont respectés : entre hommes et femmes, entre politiques et membres de la société civile ou encore entre jeunes et vieux.

Sur le plan politique, il y a une légère inflexion en faveur du MoDem. Et quand le centre épanouie un peu ce n'est pas une révolution. Lorsqu'on voit la liste finale, on se demande pourquoi ce la n'a pas été fait en trois jours. Ce temps d’attente va engendrer des supputations.