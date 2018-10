Remaniement : Macron s'exprimera ce mardi à 20 heures à la télévision

et AFP

publié le 16/10/2018 à 16:50

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce mardi 16 octobre, à 20 heures, à la télévision, a annoncé l'Élysée sans autre détail, quelques heures après l'annonce du remaniement du gouvernement. Ce sera une "courte allocution" enregistrée au préalable.



L'Élysée a annoncé ce mardi matin par un simple communiqué le remaniement attendu maintenant depuis plus de deux semaines. Il est destiné à redonner un "second souffle" au programme de réformes de l'exécutif après une rentrée difficile. En chute dans les sondages depuis l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot, le président de la République n'a eu depuis le début de son quinquennat que rarement recours à des allocutions télé enregistrées, dont ses voeux aux Français en fin d'année.

Le gouvernement a donc procédé mardi au premier remaniement d'ampleur du quinquennat avec huit nouveaux membres, dont Christophe Castaner à l'Intérieur, ou encore Franck Riester à la Culture mais sans véritable coup d'éclat. Ce remaniement intervient après une longue attente de près de 15 jours, un record, depuis la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb le 2 octobre.