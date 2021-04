publié le 16/04/2021 à 15:55

Dans la série "Nos Verts ont du talent", vous pensiez avoir atteint le sommet avec la maire de Poitiers, l'aviation et les rêves d'enfants ? Souvenez-vous, Léonore Moncond'huy avait déclaré : "Je pense que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants. L'aérien, c'est triste mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui".

Mais c'était sans compter sur le conseil municipal de la ville de Vincennes dans le Val-de-Marne où mercredi 14 avril était débattu notamment le vote des subventions aux associations. Le groupe Europe Ecologie-Les Verts a voté contre la subvention du Yacht Club, qui pratique la voile sur un lac de Vincennes. La maire s'est interrogée sur ce vote et a demandé : "Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club ?" Ce à quoi le conseiller EELV lui a répondu : "Vous savez très bien la raison de notre votre, nous ne subventionnerons pas des sports qui émettent des polluants."

"Des quoi, des polluants ?", rétorque la maire étonnée. "Yacht Club, c'est des bateaux", ajoute le conseiller. "À voile...", poursuit l'élue. "Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention...", s'enfonce encore un peu plus le conseiller EELV. "C'est de la voile... Et ça avance avec le vent", insiste la maire.

Une conseillère EELV vole à son secours

Embarrassé, le conseiller EELV coupe son micro avant qu'une de ses comparses ne prenne la parole pour lui venir en aide : "Les faux procès ça commence un peu à me chauffer la bile mais je resterai zen. On trouve quand même qu'un Yacht Club à Vincennes, à part sur le lac Daumesnil faire un peu de voile, à part privilégier un petit groupe de copains... C'est pour ça qu'on ne votera pas cette subvention. C'est tout. On ne va pas s'expliquer sur chaque vote, si ? On trouve ça un peu idiot qu'il y ait un Yacht Club à Vincennes".

Le Yacht Club de Vincennes est un club de voile affilié à la Fédération française de voile, ouvert à tous, animé uniquement par des bénévoles et l'adhésion pour les moins de 25 ans est de 6,66 euros par mois

