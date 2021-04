Tweet polémique d'Évian : Sarah El-Haïry regrette que la marque se soit excusée

publié le 15/04/2021 à 09:00

Un enchaînement de messages sur Twitter de la marque d'eau Evian a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux, entraînant la réaction de quelques personnalités politiques. Dans un premier tweet publié le mardi 13 avril, premier jour du Ramadan, l'entreprise demandait de "RT Si vous avez déjà bu 1L aujourd’hui !", une communication malvenue selon quelques internautes alors que les musulmans ne sont pas censés boire du lever au coucher du soleil au cours de cette période.

Quelques heures plus tard, Evian présentait des excuses pour "la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation", s'attirant cette fois-ci les foudres de personnes estimant que la société n'avait pas à présenter d'excuses. "Twitter ce n'est pas la vraie vie", a expliqué Sarah El-Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse, au micro de RTL.

"Sur Twitter, il y a une sphère islamo-gauchiste qui pousse à la repentance, et ont réussi à faire douter Évian, ce qui est dingue", a-t-elle considéré. La membre du gouvernement dit être "triste" que la marque se soit excusée, et estime que : "Dans notre pays, on fait de la publicité, et quand on est une entreprise d'eau, on vend de l'eau. Personne n'a à s'en sentir offensé".

RT Si vous avez déjà bu 1L aujourd’hui ! 💧💦 — evian France (@evianFrance) April 13, 2021

Bonsoir, ici la team Evian, désolée pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation!

🤍💧✨ — evian France (@evianFrance) April 13, 2021