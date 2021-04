publié le 07/04/2021 à 08:27

La maire EELV de Poitiers, dans la tourmente depuis quelques jours, répond aux critiques ce mercredi matin en exclusivité sur RTL. Léonore Moncond'huy est mise en cause car son Conseil municipal a décidé de baisser les subventions à deux aéroclubs. Elle avait alors déclaré : "L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui". Des propos dénoncés à droite comme à gauche.

"Je suis tout à fait consciente de la maladresse de cette phrase et de l'incompréhension qu'elle a pu générer chez les personnes et en effet aujourd'hui, cette cause mérite d'être défendue avec des termes plus adroits", a admis l'élue. Toutefois, selon Léonore Moncond'huy il faut "distinguer deux types de personnes".

Tout d'abord "les personnalités du gouvernement qui sont dans un écolo-bashing qui ne laissent rien passer. Ils sautent sur la moindre petite phrase qui peut échapper pendant 6 heures de Conseil municipal. Chez ces personnes-là, il y avait une critique intentionnée", dénonce la maire de Poitiers.

Le vécu des enfants qui naissent aujourd'hui sera différent des enfants du XXe siècle Léonore Moncond'huy, maire EELV de Poitiers (Vienne) Partager la citation





"Néanmoins, il y a beaucoup d'autres personnes, y compris dans mon entourage, que cette phrase a pu choquer parce que, effectivement, elle place le débat sur le plan de la morale, qui n'a rien à faire là", concède Léonore Moncond'huy qui rappelle qu'elle s'est engagée toute sa vie "pour offrir des rêves aux enfants, dans l'éducation populaire notamment".

"C'est l'origine de mon engagement et c'est les premières décisions que nous avons prises en arrivant à Poitiers, donc on ne peut absolument pas me reprocher de vouloir briser les rêves des enfants, le débat se situe ailleurs, c'est une question de responsabilité écologique et une question de pragmatisme aussi. C'est-à-dire que le vécu des enfants qui naissent aujourd'hui sera différent des enfants qui ont vécu au XXe siècle, c'est une réalité qui n'est pas de mon fait et que je cherche à combattre justement".