Twitch : un député LaREM et un Insoumis vont s'affronter sur "League of legends"

Habitués à se faire face à l'Assemblée nationale, c'est dans une autre arène que vont s'affronter deux députés amateurs de jeux vidéo. Denis Masséglia pour La République en Marche et Ugo Bernalicis pour la France Insoumise, s'affronteront lundi 14 juin via le célèbre jeu vidéo League of Legends sur Twitch.

La battle se déroulera sur la chaîne de Jean Massiet, passionné de politique et de jeux vidéo. Selon BFMTV qui a repéré l'événement, il sera accompagné d'un autre streamer GobGG, passionné de League of Legends, pour animer le combat virtuel qui se tiendra à 20h. Ce n'est pas la première fois que le streamer Jean Massiet, qui collabore également avec la chaîne Public Sénat, organise un tel événement. Un autre avait déjà eu lieu le 20 octobre 2020, intitulé le "ZEvent", lors duquel Denis Masséglia et Ugo Bernalicis avaient joué dans la même équipe, rapportent nos confrères.

Les deux députés se connaissent très bien et sont également des habitués de Twitch puisqu'ils ont chacun leur propre chaîne. Ils auront chacun une équipe autour d'eux. Le député La France Insoumise a déjà annoncé nommer son équipe "Les Carapateurs en Commun", référence à un monstre du jeu précise notre confrère de BFMTV. Le député sera sans doute soutenu par David Guiraud, responsable jeunesse de La France Insoumise.

Twitch s'est bien installé comme le nouveau terrain de jeu des politiques pour tenter de parler aux jeunes à quelques semaines des régionales et quelques mois de la présidentielle.

