Elle est l'une des personnalités démocrates les plus reconnues, les plus populaires, et les plus actives. Son arrivée au sein du congrès des États-Unis avait été un événement et elle n'a dès lors de cesse de fustiger sans retenue la politique de Donald Trump. Et dans la dernière ligne droite avant la présidentielle américaine, Alexandria Ocasio-Cortez s'investit pour inciter au vote, notamment auprès des jeunes.

Ce mardi 20 octobre, la jeune élue de 31 ans a délivré son message sur le réseau Twitch, en diffusant en direct une partie de jeu vidéo. Une session qui a rencontré un large succès, avec un pic de 440.000 personnes en direct, et un total de 5 millions de vues en 24 heures.

La représentante a affronté Ilhan Omar, une autre députée de l'aile gauche du parti démocrate, ainsi qu'un panel de joueurs et de diffuseurs populaires dans le jeu Among Us. Ce titre très en vogue propose aux participants d'incarner les membres de l'équipage d'un vaisseau spatial et d'y accomplir diverses tâches.

Du jeu et des débats

Alexandria Ocasio-Cortez, qui représente le 14e district de New York à la chambre basse du Congrès américain, avait annoncé via Twitter son apparition sur la plateforme de streaming pour encourager le public à voter le 3 novembre pour le ticket Joe Biden/Kamala Harris. "Nous sommes ici pour voter bleu", a lancé pendant la diffusion AOC, en référence à la couleur du parti démocrate américain.

Profitant de son auditoire, l'élue a livré débat sur les mérites d'une couverture santé universelle, tout en dissertant sur sa passion pour les jeux vidéo. Il y a quelque temps, AOC avait déjà livré un live sur Twitch, plateforme détenue par Amazon, dans la cadre d'une levée de fonds. Mais elle ne possédait pas alors sa propre chaîne et n'avait pas joué en direct.

Des personnalités politiques américaines de premier plan ont ouvert leur compte sur Twitch au cours des derniers mois, signe de l'importance grandissante de la plateforme pour toucher de nouveaux électeurs, souvent jeunes.

Des plateformes désormais investies par les politiques

Le président américain Donald Trump et le sénateur du Vermont Bernie Sanders, ancien candidat à l'investiture démocrate à la présidentielle, possèdent ainsi leurs chaînes, mais ils n'ont pour l'heure pas participé à des parties en direct.

Le jeu de simulation Animal Crossing : New Horizons, sur la console Nintendo Switch, qui permet aux joueurs de créer et de développer leur île, a lui aussi été utilisé par des hommes et des femmes politiques. L'équipe de campagne de Joe Biden a ainsi lancé la semaine dernière un "QG" virtuel du candidat démocrate pour permettre à ses partisans de discuter entre eux dans le jeu.