publié le 04/05/2021 à 17:02

Il est toujours très difficile de faire d'un jeu vidéo un film ou une série appréciée du public. Mais il est certain qu'en choisissant la voie de l'animation, les studios font souvent le meilleur des choix. Pour cette nouvelle série, deux mastodontes se sont unis pour offrir du grand spectacle : le géant du streaming Netflix et Riot Games, le studio célèbre pour son ultra-populaire jeu de stratégie : League of Legends (ou LoL pour les intimes).

Ce mariage organisé grâce aux talents du studio français Fortiche Productions a donné naissance à la série animée Arcane. Les premiers épisodes devraient être diffusés sur Netflix en automne 2021. La série sera tout naturellement centrée sur l'univers désormais très riche de la franchise vidéoludique. "Au cœur de la région utopique de Piltover et des bas-fonds opprimés de Zaun, l’histoire suit les origines de deux champions iconiques de League, et le pouvoir qui les sépare", annoncent les producteurs dans un communiqué.

“League of Legends a su réunir une large communauté de fans à travers le monde, et nous sommes excités à l’idée d’être le réceptacle de la toute première série télévisée dans cet univers. La série promet une aventure visuellement spectaculaire qui ne manquera pas de scotcher les spectateurs à leur siège", s'est enthousiasmé Dominique Bazay, la directrice de l’Animation Originale pour Netflix. Les premières images et une bande-annonce ont en effet plutôt séduit la communauté des fans.

League of Legends est l'un des plus grands noms du jeu vidéo. Outre les millions de joueurs, ces batailles fantastiques et hautement stratégiques mobilisent des dizaines de millions de spectateurs. LoL fait partie de ces rares jeux qui s'observent comme un sport de haut niveau... avec un marché médiatique et publicitaire conséquent derrière. La finale 2020 du Mondial de League of Legends avait pulvérisé tous les records d’audience. Au total, League revendique plus d’un milliard d’heures de jeu visionnées et une audience moyenne par minute de 23,04 millions de spectateurs et un pic de 45 millions pour la grande finale.

> Arcane: Animated Series Announcement | Riot Pls: 10th Anniversary Edition - League of Legends