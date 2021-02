publié le 23/02/2021 à 09:05

Deux ans après y avoir organisé des "Grands débats" entre des ministres et des jeunes, le gouvernement s’invite à nouveau sur Twitch pour toucher les 13-35 ans à un an de la campagne présidentielle de 2022. À partir de mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal va tenir chaque mois une émission dédiée aux plus jeunes diffusée sur YouTube et sur la plateforme de streaming.

Baptisé Sans filtre, le programme reviendra en direct depuis un studio annexe de l’Élysée sur les principaux sujets abordés quelques heures plus tôt lors du Conseil des ministres en compagnie d’une poignée d’invités, essentiellement des influenceurs. Même si Gabriel Attal ne s'interdit pas d'inviter un ministre à l'occasion si un sujet le requiert.

Le premier rendez-vous est fixé à mercredi 24 février à 18h30. Selon le JDD, EnjoyPhoenix, Paola Locatelli et Just Riadh figureraient parmi les premiers invités. Le thème du jour sera la crise sanitaire. Le gouvernement mise sur le stream sensibiliser les plus jeunes sur l'aggravation de la situation et la nécessité de respecter les gestes barrières.

Une plateforme de streaming interactive prisée des gamers

Fondé en 2011, Twitch est un site connu pour diffuser des streams de parties de jeux vidéo (Fortnite, Call of Duty, Minecraft, etc.), visionnées et commentées en direct par des milliers d’internautes. La plateforme a séduit des dizaines de millions d’utilisateurs avec ses propres codes, portant haut l'interactivité et la spontanéité.

La force de Twitch tient d'abord dans la proximité offerte aux viewers (les personnes qui regardent la vidéo en direct) qui ont la capacité d'échanger directement avec le streamer et ses invités grâce à un fil de chat textuel en direct. Les créateurs de vidéos passent souvent de longues minutes à accueillir les spectateurs et à échanger des banalités avec eux avant d'entrer dans le vif du sujet. Sur Twitch, il n'y a pas de place pour la mise en scène.

Le succès de la plateforme réside aussi dans son fort lien communautaire. Twitch s’est diversifié au fil des ans et déroule désormais une large palette de programmes thématiques, allant des jeux vidéo à la politique, en passant par l'actualité, la musique, la cuisine ou le sport, au point de constituer aujourd'hui une alternative aux médias traditionnels pour les personnes suivant des centres d'intérêts très spécifiques.

Twitch propose de nombreuses chaînes couvrant des centres d'intérêts très spécifiques Crédit : Twitch

Racheté un milliard de dollars par Amazon en 2014, Twitch compte aujourd’hui près de 5 millions d’utilisateurs mensuels en France et cumule 26,5 millions de visiteurs quotidiens à travers le monde pour 1.000 milliards de minutes visionnées en 2020.

Les médias et les politiques tentent leur chance

Ce succès donne des idées aux chaînes de télévision historiques. France Télévisions a lancé en début d'année sur Twitch une émission de décryptage de l'actualité et TF1 va bientôt y diffuser son premier JT personnalisé. Les deux chaînes ont notamment été convaincues par la réussite de Samuel Etienne sur la plateforme. L’animateur de Questions pour un champion sur France 3 est désormais une figure emblématique de la twitchosphère française avec plus de 200.000 fidèles qui suivent ses revues de presse matinales sur sa chaîne officielle.



Les politiques y voient aussi un bon moyen de délivrer leurs messages auprès des jeunes, une audience difficilement accessible par les canaux habituels mais très mobilisée sur la plateforme.



Soucieux de s'afficher en homme familier des nouvelles technologies, Jean-Luc Mélenchon a donné plusieurs directs interactifs sur Twitch, où il est suivi par 70.000 abonnés. Même s'il ne maîtrise pas toujours leurs codes, le leader de la France insoumise est convaincu de l'intérêt d'investir ces nouvelles plateformes de discussion, comme Twitch ou TikTok, pour atteindre des communautés qu'il ne toucherait pas ailleurs.

Le leader de la France insoumise compte 70.000 abonnés sur Twitch Crédit : Twitch

Outre-Atlantique, l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a presque battu cet automne les records d'audience de la plateforme en jouant durant plusieurs heures au jeu très populaire Among Us (une sorte de remake des Loups-Garous de Thiercelieux) pour mobiliser l'électorat jeune à quelques jours de l'élection présidentielle.



Les incursions des politiques sur Twitch n'ont pas toutes été couronnées de succès. Le Parti socialiste a proposé des débats et des émissions sur Twitch durant les Européennes mais le format était trop influencé par le style de la télévision, selon les spécialistes. Le président sortant américain Donald Trump a diffusé ses meetings sur Twitch durant la campagne présidentielle avant d'être éjecté de la plateforme en raison de commentaires haineux à l'encontre des Mexicains. Son compte a été définitivement suspendu après l'attaque du capitole.