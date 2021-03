VIDÉO - Macron, Sarkozy, 2022 : Hollande, entre moqueries et confidences sur Twitch

publié le 09/03/2021 à 10:40

François Hollande et Twitch. L'ancien président de la République s'est prêté au jeu de l'interview sur la chaîne du journaliste Samuel Étienne pendant deux heures, lundi 8 mars. Et fidèle à lui-même, il a fait usage de son humour grinçant.

Interrogé sur le défi lancé par Emmanuel Macron aux Youtubers Mcfly et Carlito de faire une chanson sur les gestes barrières qui récolte plus de 10 millions de vues, François Hollande a expliqué qu'il trouvait "que c’est plutôt pas mal de demander à ces deux créateurs de faire une chanson et de faire une animation pour qu’on respecte les gestes barrières".

L'ancien président a ensuite indiqué avoir écouté la chanson et c'est là que ça se corse. Qu'en a-t-il pensé ? "Qu’il vaut mieux faire un geste barrière... y compris par rapport à la chanson", a-t-il répondu déclenchant le rire du présentateur.

Oh la frappe nucléaire que François Hollande a mis à Mcfly et Carlito 💀💀💀 pic.twitter.com/udDMsOl92n — Florent Derue 🍿 (@florentderue) March 8, 2021

A première vue, cette intervention paraît anecdotique mais elle s'inscrit dans une stratégie de carte postale, très plébiscitée par les politiques en retrait de l'actualité. C'est donc à travers des interventions dans les médias et sur le terrain savamment choisies et préparées que François Hollande distribue les coups.



Emmanuel Macron en a ainsi fait les frais. Alors que Samuel Étienne soulignait que l'actuel président de la République avait été ministre de l'Économie sous le précédent quinquennat, l'ancien chef de l'État saisit la balle au bond et déclare : "Vous faites bien de le rappeler, lui-même peut-être ne s'en souvient pas". Quant à la relation de bonne entente affichée entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, François Hollande a estimé que "c'est sans doute plus facile de consulter son lointain prédécesseur que son ancien employeur".

Soyons lucides. Non, il n’y aura pas un candidat unique de la gauche François Hollande sur Twitch Partager la citation





Impossible pour François Hollande de ne pas évoquer l'avenir de la gauche à l'approche de la présidentielle de 2022. Selon l'ancien président de la République, l'union de la gauche reste une utopie. "Soyons lucides. Non, il n’y aura pas un candidat unique de la gauche, sauf si les électeurs en décident. Ce n’est pas au parti politique ou au candidat de dire : 'Je vais m’écarter ou me rallier à tel candidat' (...) Les sondages d’aujourd’hui indiquent que la gauche est dispersée".

Quant à la dislocation du front républicain, François Hollande prévient que "si on ne veut pas se retrouver dans ce scénario, faisons en sorte qu’il y ait deux grandes forces républicaines, droite et gauche, qui se retrouvent (...) On a besoin de bons débats démocratiques et bons clivages"



L'ancien président de la République a une nouvelle fois fait part de "son plus grand regret", celui de ne pas s'être représenté lors de l'élection présidentielle de 2017. "Cette décision, je l'ai prise trop tôt", a-t-il confié. Le style Hollande semble avoir fait son effet sur Twitch. L'interview a été visionnée 600.000 fois. "Un pic de 84.000 internautes a été atteint lors de la soirée. À la fin du direct, 77.000 étaient encore connectés", explique Le Figaro.

Prochaine carte postale ? François Hollande participera le 15 mars à l'émission L'Équipe du soir sur la chaîne L'Équipe. Au programme : sport, football et surement un peu de politique.