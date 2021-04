SNU : "On garde le meilleur du service militaire", estime la secrétaire d'État à la Jeunesse

publié le 15/04/2021 à 08:45

Le programme avait été expérimenté dans 13 départements en 2019. 2.000 jeunes, volontaires, encadrés par des militaires pendant 15 jours. Crise sanitaire oblige, l'expérimentation n'a pu se poursuivre l'année suivante, mais le Service national universel (SNU) va être de nouveau mis en place en cet été 2021. Et dans des proportions plus importantes : 25.000 jeunes y prendront part, dans tous les départements.

"Ces quinze jours permettent de faire rencontrer des jeunes qui ne se croisent plus", explique Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'engagement. Le SNU sera composé de deux phases de 15 jours : un "séjour de cohésion" où les jeunes de 15 à 17 ans se retrouveront ensemble suivi d'une mission d'intérêt général. "63 millions d'euros d'investissement pour l'État" qui ont vocation, explique-t-elle, à créer du lien social et un sentiment d'unité entre des jeunes de différents horizons en France.

À terme, la "volonté" du gouvernement est "de le rendre obligatoire pour 800.000 jeunes, c'est à dire toute une classe d'âge". Du port de l'uniforme, "un outil qui permet de créer ce sentiment d'unité et gomme les inégalités", au chant de La Marseillaise, plusieurs éléments ancrent ce SNU dans la suite du service militaire. "On garde le meilleur du service militaire de l'époque", résume Sarah El Haïry.

Côté sanitaire, la secrétaire d'État garantie que toutes les précautions seront prises : "il y aura des protocoles extrêmement renforcés, on a construit cette édition avec la conscience de la Covid-19".