publié le 25/04/2021 à 02:50

"Notre honneur aujourd’hui tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. (...) Il n’est plus temps de tergiverser, sinon, demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant." Les mots de la tribune publiée mercredi 21 avril dans Valeurs Actuelles et signée par 20 généraux de l'armée française ont fait bondir une partie de la gauche, tandis que Marine Le Pen les a appelés à soutenir sa candidature à l'élection présidentielle dans une tribune également publiée par l'hebdomadaire d'extrême-droite.

Jean-Luc Mélenchon a fustigé la "stupéfiante déclaration de militaires s'arrogeant le droit d'appeler leur collègue d'active à une intervention contre les islamogauchistes". "60 ans après le début du "putsch d'Alger", 20 généraux menacent explicitement la République d'un coup d'état militaire. Marine Le Pen les appelle à la rejoindre. Aucune réaction de Florence Parly, Jean Castex et Emmanuel Macron", s'est aussi indigné Benoît Hamon.

"Des militaires appellent à une chasse aux sorcières, à une éradication, à défendre des valeurs civilisationnelles à rebours de la République, ça finit sur une menace de guerre civile, Le Pen salue ces apprentis factieux et ? Rien. On se réveille?", a renchéri le député LFI Eric Coquerel. Conclusion, pour Aurélien Taché (ex-LREM) : "La démocratie française est bel et bien menacée".

Ils dénoncent "l'islamisme et les hordes de banlieue"

Ces militaires dénoncent le "délitement" qui frappe la patrie et "qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but : créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés (...) Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution (...) Délitement, car (...) le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leurs désespoirs", selon ce texte. "Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation", ajoutent-ils.

Vendredi, Valeurs Actuelles a publié une réponse de Marine Le Pen : "Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre (...) qui est avant tout la bataille de la France". "Comme citoyenne et comme femme politique, je souscris à vos analyses et partage votre affliction", a-t-elle écrit.