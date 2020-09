Transports, végétalisation, sécurité : le bilan des nouveaux maires écolos

publié le 28/09/2020 à 09:41

Déjà 90 jours qu'ils sont au pouvoir. Depuis leur entrée en fonction dans plusieurs grandes villes françaises, les nouveaux maires écologistes font régulièrement l'actualité. Partout, on crée des pistes cyclables. À Tours, le pont Wilson est livré aux vélos, dans la métropole lyonnaise, un réseau de 450 kilomètres doit voir le jour. Autre levier de cette politique : l'accès aux transports publics gratuit notamment pour les jeunes, et pour tous les habitants en cas de pic de pollution.

En revanche, les villes ne sont pas forcément plus végétales. A Besançon, les arbres ont beaucoup souffert des sécheresses successives. La maire, Anne Vignot, attend un diagnostic du sous-sol avant de replanter des arbres. À Strasbourg, les potées éphémères surgies cet été sont qualifiées de démagogie par la droite, et à Poitiers, un arbre sera planté à chaque naissance.

Sur l'alimentation, les circuits courts sont privilégiés, mais à Annecy, François Astorg cherche encore le biais juridique pour bloquer l'installation d'un MacDo. Autre marqueur écolo, l'égalité femme/homme. À la mairie de Lyon, c'est une femme qui est adjointe aux finances tandis qu'un homme s'occupe de la petite enfance.

Des réussites... et quelques polémiques

Jeanne Barseghian refuse que Strasbourg devienne capitale européenne de la démocratie à cause du manque de transparence sur l'origine privée des fonds. À Tours, la ville va arrêter de subventionner la compagnie aérienne Ryan Air, et à Bordeaux Pierre Hurmic souhaiterait arrêter de financer le club de foot des Girondins de Bordeaux.

Le même maire qui a fait polémique en interdisant le sapin Noël dans la ville vient justement d'inaugurer une centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge. Il dit étudier la nature des sols en vue de planter des arbres cet hiver. Enjeu principal, les déplacements des transports : de nombreux tronçons sont désormais réservés aux bus et aux vélos. "On observe après un mois une baisse de la pollution. Aux heures de pointe on a déjà perdu entre 100 et 200 véhicules par heure".

Une politique qui fait forcément réagir du côté de l'opposition : "On avait déjà construit 25 kilomètres de pistes cyclables pendant le confinement, regardez ce que ça a provoqué sur les boulevards, et maintenant on veut faire cinq kilomètres de plus ? La belle affaire !", dénonce Nicolas Florian, l'ancien maire LR.

Insécurité à Bordeaux

La nouvelle municipalité est surtout attendue sur la sécurité. Depuis des mois, des agressions violentes au couteau et à la machette gangrènent la ville, notamment le quartier populaire de Saint-Michel, une zone rénovée mais perturbée par le trafic de drogue. "Ce sont des bagarres, cinq cambriolages en dix ans, des dealers qui viennent se faire soigner de coups de couteau. Dans un pays comme la France, c'est inconcevable, il y a un vrai ras-le-bol", dénonce Sabine Immer, pharmacienne dans le secteur.

Face à ces accusations, Amine Smihi, adjoint au maire à la sécurité, assure que la municipalité prend des mesures : "Nous créons une brigade VTT, nous renforçons la brigade motard, nous nous dotons d'une brigade cynophile car c'est important de sécuriser les interventions de nos agents". Le maire lui-même assume ce positionnement : "Je suis pour une écologie pragmatique qui permet aux gens de vivre en sécurité". Mais embaucher des policiers municipaux est un véritable casse-tête pour les villes, d'autant plus pour une ville qui ne souhaite pas armer ses agents.